Yayina i Ripperova kći prije odlaska iz Hrvatske stala pred TV kamere, danas bi ju malo tko prepoznao

Pjevačica Jinxa, Jadranka Yaya Ivaniš (48) i Dubravko Ivaniš Ripper (56) na vječnu ljubav zakleli su se 2001. ispred stotinjak uzvanika, a njihov 'bračni staž' dokaz je da su sjajan spoj. U braku su dobili i danas 19-godišnju Luciju koja je krenula njihovim stopama, a nedavno se svojim poznatim roditeljima pridružila i na pozornici.

Bio je to sasvim dovoljan razlog da ekipa IN magazina posjeti Ivanuše doma i iz prve ruke dozna pojedinosti o Luciji koja se trenutačno priprema za Glazbenu akademiju u Nizozemskoj gdje će studirati klavir. - Da, oni su imali dosta veliki utjecaj na mene. Možda ne izravno, ali cijeli život sam s njima po koncertima, studijima i radim ovo za tatu, back vokale i to je stvarno ono, životno iskustvo - rekla je Lucija Ivaniš za IN magazin. Koliko je ponosna na svoju nasljednicu nije krila ni Yaya.

- Jako sam ponosna na svoju kćer. Ona je nekako isto rano znala odrediti te svoje puteve i nisu uvijek bili laki. Veliki je radnik, jako je uporna, tako da, oboje smo ponosni - kaže Yaya. Na pitanje kako je bilo odrastati uz poznate roditelje, Lucija jednostavno odgovara: "Pa iskreno, ništa posebno stvarno. Nisam kćer od Beyonce pa ne znam", našalila se.

Zbog alternativne glazbe koju Ivaniši stvaraju, ljudi misle da žive ludim rokerskim stilom. A zapravo su potpuno normalni roditelji u čijem je obiteljskom domu najčešća rasprava što će sutra biti za ručak. "Imamo ritual odlaska na plac subotom, popijemo kavu u svom kafiću omiljenom, razvrstavamo tu hranu, kuhamo i tako. Onako, ulazimo u neku starček fazu", ispričala je Yaya, inače akademska slikarica, dizajnerica nakita i glazbenica.

Iako su popularni Jinxi na pauzi već par godina, Yaya i dalje uskoči kao prateći vokal u bendu supruga - Pips Chips & Videoclips, a nedavno im se pridružila i Lucija. Koja je tajna njihove privatne i poslovne harmonije?

- Kad si u tom kreativnom svijetu, onda te on povuče, usiše. Imamo nekakvo međusobno podržavanje u tome, razumijemo. Mislim, bilo bi možda puno teže da je netko od nas u poslu od 9-5. Pa onda baš nije jasno, ček došao sam s posla u 5, a ti dolaziš u 11 navečer. Ili imam trenutak inspiracije da ostanem 3 dana u ateljeu ili studiju. To su neke postavke koje treba razumjeti i mislim da se tu 2 kreativca kad se spoje da je to neka najbolja varijanta - zaključuje Yaya.

