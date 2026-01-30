FOTO Dok Kolinda plovi Antarktikom, evo kako se provodi njezin suprug Jakov! Kamere ga snimile

Sinoć, 29. siječnja, u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju održana je modna revija hrvatskih olimpijaca koji su predstavili kolekciju koju će nositi na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama. Naime, puno uspješnih i cijenjenih Hrvata stiglo je na reviju, uključujući i Zlatka Matešu te njegovu suprugu Blanku, ali ondje su kamere zabilježile i supruga naše bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Jakova Kitarovića. S osmijehom od uha do uha bio je presretan te je uživao u ovom modnom događaju. Naravno, ondje nije došao sa svojom suprugom zato što je ona trenutačno na Antarktici, o čemu smo izvještavali posljednjih dana.

Podsjetimo, dok Jakov uživa na događajima u našoj metropoli, Kolinda je pretekle dane provodila na dalekoj i hladnoj Antarktici, a najviše pažnje bivša predsjednica ukrala je skokom u ledeno more. Mnogi su se tada zapitali je li riječ o videozapisu generiranom umjetnom inteligencijom. Nakon toga je travel bloger Kristijan Iličić objavio neuređeni video njezina skoka, s cijelom ekipom koju vodi na Antarktici. Na snimci je jasno vidljiv trenutak u kojem bivša predsjednica skače i izlazi iz ledenog mora, vidno uzbuđena i ponosna na svoj hrabri pothvat. "Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana, pa evo, neuredna snimka skoka moje ekipe. Mislite li još uvijek da je ovo AI?" napisao je Iličić. "Svaka čast cijeloj ekipi", "Kolinda je to odradila profesionalno. Kao vojnik", "Wau, svaka čast", samo su neki od komentara na TikToku.

Bivša predsjednica ranije je podijelila brojne dojmove s putovanja na Antarktiku, a na društvenim mrežama redovito dijeli svoje doživljaje. Ranije je pratiteljima pokazala dramatične prizore s broda koji prolazi kroz Drakeov prolaz, jedan od najizazovnijih i najopasnijih dijelova Atlantskog oceana. "Prolazimo kroz Drakeov prolaz. Valovi su visoki oko pet do šest metara, ponekad i sedam. Kamera ne može ni približno dočarati njihovu snagu, ali mi ih itekako osjećamo. Teško je kretati se po brodu. Primijetite dugu pri kraju videa", napisala je uz video. Kasnije je pokazala atmosferu na brodu nakon što su prošli kroz taj morski tjesnac, a na snimkama objavljenim na Instagramu vidi se veselo osoblje broda i putnici koji slave uz smijeh i glazbu. "Preživjeli Drakea", poručila je bivša predsjednica.

Kolinda Grabar-Kitarović otišla je na ekspediciju na Antarktiku u organizaciji Iličićeve agencije, a za putovanje je morala platiti čak 16.990 eura te sama kupiti aviokartu do Čilea, odakle je grupa krenula prema Antarktici.