VIDEO Poslušajte pjesmu koja je trebala na Doru 2026: IVXN predstavlja novi singl 'Ritual'

Vecernji.hr
30.01.2026.
u 10:00

"Ritual" je nastao u Švedskoj, u autorskoj suradnji s Andreasom Björkmanom, a u proces stvaranja pjesme bila je uključena i Ananda Đuranović. Iako su ga suradnici poticali da pjesmu prijavi na Doru 2026, IVXN je odlučio objaviti je izvan natjecateljskog okvira, kao samostalni singl koji u potpunosti odražava njegovu glazbenu osobnost i viziju te ga predstavlja publici na najiskreniji mogući način

Nakon zapaženog nastupa na Dori 2025 s pjesmom „Monopol“ te singla „Atacama“, mladi kantautor Ivan Milić IVXN predstavlja novu pjesmu „Ritual“, inspiriranu devedesetima. Pjesma donosi energični dance zvuk kojim pokušava vratiti osjećaj slobode i jednostavnosti koji su obilježili to vrijeme. „Ritual“ je nastao u Švedskoj, u autorskoj suradnji s Andreasom Björkmanom, a u proces stvaranja pjesme bila je uključena i Ananda Đuranović. Iako su ga suradnici poticali da pjesmu prijavi na Doru 2026, IVXN je odlučio objaviti je izvan natjecateljskog okvira, kao samostalni singl koji u potpunosti odražava njegovu glazbenu osobnost i viziju te ga predstavlja publici na najiskreniji mogući način. 

„Dance glazba devedesetih za mene predstavlja zvuk s kojim sam prvi put osjetio da glazba može biti bijeg i prostor slobode. Uz te melodije sam odrastao i otkrivao svijet i sebe“, kaže IVXN. 

Vizualni identitet spota dodatno naglašava osobnu priču. U njemu se pojavljuju osobni Ivanovi predmeti kao što su kazete, CD-i, discman i walkman, zbog čega cijela priča za njega ima još snažnije značenje. „To nisu samo rekviziti, nego dijelovi mog početka, predmeti kroz koje sam gradio odnos s glazbom prije streaminga i algoritama, kada se pjesme nisu konzumirale nego tražile i čuvale, kada bih uz radio sjedio satima da snimim i uhvatim tadašnje hitove. Za mene je to hommage nekim ljepšim vremenima.“ 

Foto: Petra Ivanišević

Govoreći o motivaciji iza pjesme, dodaje: „Ovom pjesmom pokušavam vratiti osjećaj iz djetinjstva koji su imale devedesete i rane dvijetisućite, jednostavnost i iskrenu euforiju. To je moj način da odam počast vremenu koje me formiralo i koje je i danas duboko dio mene. Htio sam da „Ritual“ zvuči kao sloboda, kao noć koja tek počinje, kao trenutak kada shvatiš da te glazba nosi negdje dalje.“ 

„Ritual“, kao i prethodne pjesme, ali i sve pjesme koje tek dolaze, nastaje iz duboko osobnih pobuda, emocionalnih lomova i dijelova Ivanove osobnosti koje je odlučio pretočiti u glazbu. „Svaka od njih fragment je mog svijeta, iskrena reakcija na odnose, strahove, strasti i transformacije kroz koje prolazim. Pišem kako bih se izrazio lakše i ostavio trag onoga što jesam u određenom trenutku života.“, zaključuje IVXN. 

Spot je s IVXN-om režirala Petra Ivanišević, a Marko Hodžić direktor je fotografije, kao i na prethodna tri njegova videospota. Singl izlazi pod etiketom 38RECS. 

Ivan Milić IVXN Dora 2026. showbiz

