Let 3 raspametio publiku u studiju: Prlji otpao brk, Mrle doveden do suza: 'To me toliko ganulo'

Ove subote od 20:15 sati na Prvom programu Hrvatske televizije počela je još jedna epizoda showa "Zvijezde pjevaju", a uz to što je u 12. sezoni popularnog natjecateljskog pjevačkog showa ostalo još samo pet parova koji se bore za titulu najboljeg, podršku su im u HRT-ovu prisavskom studiju "Anton Marti" ovaj put dali i posebni glazbeni gosti: naši predstavnici na Eurosongu 2023. – riječki "Let 3". Bio je to posljednji nastup naših "Letovaca" na HRT-u neposredno prije nego što polete za Liverpool.

Tokom nastupa publika, ali i žiri, pjevali su u glas s njima, a u žaru pjesme Zoranu Prodanoviću Prlji (58) brk se odlijepio, no on ga je uspio vratiti brzo. Nastupom su oduševili publiku, voditelje i žiri, a sigurni smo, i gledatelje. Voditeljicu Barbaru Kolar (53) zanimale su anegdote s nastupa po Europi koje su nedavno imali.

- Najinteresantnije je bilo što smo bili jako iznenađeni da, gdje god da smo došli, koju god zemlju, koji god grad, dočekala nas je cijela četa obožavatelja i pjevali su našu pjesmu. Svaki put me to vodilo do suza, rasplakao bi se svaki put. To me toliko ganulo - kazao je nakon nastupa Damir Martinović Mrle (61) i zaključio da će im svi dati sve bodove.

Uskoro kreću za Liverpool na svom zlatnom traktoru.

- Idemo sa našim zlatnim traktorom, simbolom transhumorizma i našim oružjem protiv ljudske gluposti. Idemo na put prema Liverpoolu, imamo dosta stanica prema tamo - kazao je Prlja i dodao: - Imao sam tu sreću da sam u emisiji Zvijezde pjevaju u izvedbi live pjevanja, brk mi je otpao, ali sam ga uspio zalijepiti! - kazao je.

Ostalo je još samo pet parova koji se bore za titulu najboljeg u dvanaestoj sezoni showa, što znači da smo samo tri koraka udaljeni od finala. Pjevaju različite žanrove.

Prošlog su vikenda, na žalost, iz natjecanja ispali Boris Banović i Ivana Kindl, koje ovaj put publika svojim glasovima nije uspjela spasiti. A u showu u ostali: Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević, Ivan Pažanin i ZSA ZSA, Jelena Perčin i Bojan Jambrošić , Davor Jurkotić i Gina Damjanović te Lovro Juraga i Vjeko Ključarić.

VIDEO Mrle i Prlja iz Let 3 prije odlaska u Liverpool otkrivaju sve detalje nastupa na Euroviziji: 'ŠČ je postao pokret!'