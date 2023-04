Glumac za ulogu u novom filmu smršavio nevjerojatnih 70 kilograma

Američki glumac Tim Realbuto drži rekord za najveći gubitak težine za ulogu u svom novom filmu "Bobcat Moretti".

Realbuto glumi pretilog pacijenta s multiplom sklerozom koji se bavi boksanjem nakon smrti oca, kako bi prevladao osobnu tragediju i pomogao pronaći unutarnji mir. Osdim njega u filmu igraju i Vivica A.Fox (Kill Bill), Taryn Manning (Orange Is The New Black), Matt Peters (Orange Is The New Black), Matt McCoy (Jack Ryan), Mindy Sterling (Austin Powers), pokojni reper Coolio i Sally Kirkland..

Kad je snimanje počelo krajem 2020., na vrhuncu pandemije, Realbuto je težio blizu pko 180 kilograma. Nakon što je završio prvi dio filma, produkcija je uzela gotovo godinu dana pauze kako bi glumcu dala vremena da izgubi težinu potrebnu za drugi dio. Kad su se glumci i ekipa ponovno okupili sredinom 2021., Realbuto je izgubio 70 kilograma, oborivši tako svjetski rekord u najvećem broju izgubljenih kilograma za filmsku ulogu. Taj je rekord prethodno pripisan Christianu Baleu, koji je navodno izgubio oko 30 kilograma za ulogu u filmu The Machinist iz 2004. godine.

Foto: Instagram

- Bio sam stvarno nezdrav. Primijetio sam i promjenu u svojoj energiji i unutarnjem zdravlju, ne samo vanjskom. Ovaj film mi je promijenio život, ne samo što se tiče karijere. Spasilo mi je i život, doista vjerujem u to. Sada imam puno više energije i pogona, kazao je glumac koji je do danas uglavnom glumio u kazalištu. Prije više od 20 godina kratko se pojavio u jednoj epizodi Obitelji Soprano te je imao malu ulogu u filmu Kevina Klinea The Emperor’s Club.

- Puno dugujem svom nevjerojatnom treneru Eriku Potempi, koji je također izvršni producent filma i glumi mog oca u flashback scenama. On je zvijer koja mi nije dopustila da odustanem bez obzira na to kako sam se osjećala. Preporučam da svi dobiju trenera poput njega, koji je uvijek na vašoj strani, bez obzira na sve - kazao je glumac američkim medijima i dodao kako je najvažnije vježbati.

- Vježbali smo šest puta tjedno. Kad god smo radili na treningu boksa, to mi se svidjelo. Stvarno mi je pomoglo da se uživim u lik. Moj savjet onima koji žele smršavjeti, čak iu najtežim danima, onim danima kada ste najviše iscrpljeni, je da vježbaju. Razgovarajte sa svojim trenerom ako se osjećate potišteno, nemojte ići u zečju rupu loše hrane. Iako je to, naravno, puno lakše reći nego učiniti.

Glumac je tijekom snimanja preuzeo mantru: “Ja sam Bobcat Moretti. Ja snimam ovaj film. Izgledat ću dobro. I mogu postići nemoguće.” Također je usvojio žestoku dijetu.

- Sve ukusno je izbačeno. Bez gaziranih pića, bez šećera, bez kolača. Sve je bilo na roštilju ili salate. Trebalo je puno raditi. Toliko kardia. Puno skakanja, trbušnjaka, sklekova, boksačkih treninga, što god hoćete. Stvarno sam želio izgubiti 50 kilograma, ali srećom, daleko sam premašio taj cilj. Još uvijek se štipam - zaključio je.

