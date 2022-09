Severinina majka: 'Milan objašnjava što se dogodilo u mojoj kući. Nek' se srami. Odakle mu pravo?'

Majka pjevačice Severine Vučković (50), Ana, oglasila je pismom javnosti u kojemu je željela reći poneke detalje o situaciji koja se dogodila u njezinom domu između dvije kćeri - Severine i Marijane, a na sve ju je ponukala izjava Severininog bivšeg partnera Milana Popovića.

Izjavu prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, ja sama mama Severine. U sinoćnjem dnevniku Nove TV pročitali ste izjavu Milana Popovića, svi znate tko je on samo zato što je bio s mojom kćerkom, nitko za njega nije ni čuo prije toga. On objašnjava što se desilo u mojoj kući. Sram ga može biti. Odakle mu pravo na to? Niti je bio tu niti će ikada više tu kročiti. Uostalom, odakle mu pravo da već 10 godina neprikladno blati moju kći, majku svog djeteta? Razmišlja li on ikada o mom unuku, a svom sinu? Maltretira ju godinama i javno pljuje, a to je majka njegova sina. To sve boli i mene jer gledam kako živi. Uhođenja, maltretiranja, tužbe, potkupljivanja ljudi, najgore KBG metode primjenjuje prema mojoj Severini i ljudima u njezinom okruženju.

Sinoć ste pročitali da je on izjavio da ja nisam rekla da Severina nije napala sestru. Odakle pravo mom bivšem zetu da me stavi u usta, a kamoli da si uzme pravo da govori u moje ime o tome što sam ja rekla i što nisam rekla? Možda sam stara, ali luda i senilna nisam. Uostalom, posljednji puta kad sam vidjela tog čovjeka čije ime ni ne želim čuti prateći unuka, nije mi ni odzdravio iako sam ga pozdravila. Nek se srami.

Nikada u životu nisam davala izjave do prije neki dan. Nisam tome vješta niti je za to postojala potreba. Međutim, sada postoji. Ponovila sam ono što sam rekla i policiji, a to je da Severina nije ozlijedila svoju sestru, već je sestra na nju fizički nasrnula. Da, rekla sam i da nije sestri prvi puta da prijavljuje Severinu i svoju vlastitu kći. I rekla sam gospođi iz centra koja me obilazila u Zagrebu i gospodinu u Splitu da Severina brine o meni i da me boli sve što joj sestra radi i što izmišlja i lažno ju prijavljuje. Severina brine o meni, preuzela je brigu o nećakinji i mojoj unuci koja je bježeći od majke došla u Zagreb živjeti kod tete.

Ponavljam, imam 84 godine, nisam fizički u punoj snazi, ali mozak mi radi, a snagu mi daju moji unuci i moji praunuci.

Bilo bi od vas pošteno kad Milanu dajete prostor da radi budalu od mene i vrijeđa moju Severinu da i ovo pročitate da ljudi znaju da njemu nema mjesta u našim životima. To što on radi vidi dragi Bog, i bolje mu je da se moli svaki dan da mu oprosti grijehe nego što se slika po novinama", piše u izjavi.

Podsjetimo, Ana Vučković javila nam se još u utorak i kazala kako Marijani ovo nije prvi put da prijavljuje Severinu.

- Marijana je došla niotkuda, sama se bacakala, nije joj prvi puta da prijavljuje sestru! - kazala je.

Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom oko jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka, a sestre su se navodno žestoko hrvale i šamarale nakon čega je pjevačica otišla na svoju stranu, a njezina sestra u bolnicu. Zadobila je niz podljeva na glavi i leđima, a na tijelu su joj liječnici uočili i porezotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pjevačicom koja je potom privedena na zagrebačkom aerodromu.

Prema drugoj verziji priče, Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih ozljeda. Naime, ona je po toj verziji došla u stan u kojem žive Severinina mama i strina i tamo zatekla pjevačicu koju je napala i nanijela joj ozljede. Severina je otišla, a Marijana je počela lupati na vrata stanarima te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila, a slične su izjave dali i susjedi.

