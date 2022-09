Anđa Marić: Skoro su me ubili kada su mi nakon razvoda htjeli oduzeti dijete, usput su mi mama i tata bolovali od raka

Glazbenica Anđa Marić (45) prije deset godina proživljavala je najteže trenutke u životu. Dijagnosticirana joj je multipla skleroza, liječnici su joj govorili kako će za dvije godine biti u kolicima, no ona nije odustajala. Optimizam je nije napuštao, shvatila je kako najbolje sama sebi može pomoći. O svojoj borbi, ali i životnim stavovima, napisala je knjigu "Moja revolucija u 365 dana", koja je od ovog tjedna u prodaji. Knjiga je nastala iz videobloga koji je Anđa vodila tijekom godine dana. O svojoj knjizi, ali i borbi, Anđa je govorila i u našem podcastu, kojeg možete pogledati na YouTubeu, Facebooku i webu Večernjeg lista.

– Ideju za knjigu dao mi je prijatelj, prije nego što sam otišla u Meksiko na duhovno putovanje. Jako sam se promijenila u proteklih deset godina, a pogotovo zadnjih godinu dana. Videoblog, a nakon njega i knjiga, nastali su iz izazova iz jedne grupe za potporu. Ideja je bila da svatko od nas snimi jedan video u kojem će reći što mu se događalo tog dana, a budući da ja volim izazove, rekla sam da ću se snimati svakog dana cijelu godinu. Sramila sam se, dugo sam se skrivala od ljudi, smetalo me kada su me sažalijevali, gotovo da uopće nisam izlazila iz kuće, Onda sam sama sebi rekla: ''Čekaj Anđo, došli su i potres i korona, možda nećeš biti ni živa za godinu dana.'' To je na neki način moj izazov pojavljivanja u vlastitom životu, bez obzira na to kako se osjećala, dobro ili loše. U knjizi tako možete pronaći neka moja razmišljanja, ali i stvari koje su mi se događale. Primjerice, govorim o tome kako su mi hakirali Instagram i tražili 650 dolara otkupnine. No, uspjela sam sve vratiti uz pomoć dragih ljudi iz Croatia Recordsa – ispričala nam je Anđa i prisjetila se kako se grozno osjećala prije deset godina kada je osjetila prve simptome multiple skleroze.

– Ovih deset godina puno sam naučila o mozgu i emocijama. Emocije nam uzrokuju više upalnih procesa u tijelu nego pušenje i alkoholizam zajedno. Onaj moj emocionalni stres i ranjavanje direktno u srce, kada su mi nakon razvoda željeli uzeti dijete i kada sam morala dokazivati da neću životno ugroziti svoje dijete, skoro su me ubili. Usput su mi mama i tata bolovali od raka, baka je umirala... Sve se skupilo. To me "rasturilo". Jako sam se bojala da će mi prije uzeti dijete ako doznaju za bolest, pa sam hodala sa zamotanom nogom i govorila da imam potrgane ligamente. Svašta sam izmišljala, ali 2014. više nisam mogla hodati i tada sam morala sve priznati – ispričala nam je Anđa koja je kao javna osoba bila izložena dodatnim pogledima.

– Život mi se raspadao već 2009., kada sam bila u žiriju showa "Hrvatska traži zvijezdu". Tada sam bila izbačena iz vlastitog doma. Bio je to show za djecu, a ja nisam htjela da moj privatni život zasjeni bilo čiji uspjeh u toj emisiji. U showu sam bila vesela žena u ludim kostimima, a kada se ugase svjetla reflektora, padala sam u depresiju jer nisam znala hoću li moći otvoriti vrata stana kada se vratim u Ljubljanu – prisjetila se Anđa, koja je nakon što su počeli problemi s multiplom sklerozom doživljavala i neugodnosti na ulici.

– Jednom mi je bilo toliko loše da sam se morala pridržavati za zid dok hodam ulicom. Neka žena me vidjela i rekla: "Pogledaj kako je pijana, jedva hoda. Nije ni čudno da su joj uzeli dijete." Možete misliti kako mi je tada bilo. Naravno da sam padala u depresiju, no shvatila sam da je sve u glavi, i evo, sada ponovno hodam i radim ono što najviše volim, pjevam. Brat Jerko i ja potpisali smo ugovor s Croatia Recordsom za dva albuma. Dosad su nam izašle dvije pjesme, a uskoro će i treća – ponosno će Anđa, koja nam je otkrila još jednu tajnu.

– Nisam izgubila vjeru u ljubav, željela bih otići na "dejt". Bila sam i na Tinderu, no muškarci bi većinom pobjegli kada bi shvatili s kim pričaju. Rekli bi mi: "Što ću ti ja, ja sam običan čovjek." Pa i ja sam obična žena, a glazba je samo moj posao – zaključila je Anđa Marić.