Sestre Kardashian razbjesnile javnost zbog svog ponašanja: 'Ni princeza Diana nije ovo napravila'

Članice najpoznatije reality obitelji na svijetu, Kim i Khloe Kardashian, prije nekoliko dana posjetile su Disneyland i svojim ponašanjem navukle bijes mnogobrojnih posjetitelja.

Naime, slavne sestre stigle su u zabavni park sa svojom djecom, a tom prilikom tražile su i poseban tretman jer su poznate osobe. Iz parka su im to i omogućili što je razljutilo brojne roditelje koji su satima morali stajati u redu i čekati ne bi li sestre Kardashian same mogle uživati u vožnji.

- Kada Kardashiani presjeku liniju, preuzmu vožnju sami i natjeraju nas obične ljude da čekamo i gledamo ih... Tipično - napisala je jedna razočarana majka i tiktokerica u videu na kojemu se vidi kako se u vrtuljku voze samo sestre sa svojom djecom.

Videima i fotografijama iz parka pohvalile su se i same Kardashianke koje očito ne vide ništa loše u svom postupku. - Ni princeza Diana nije ovo napravila...- komentirao je jedan od pratitelja, dok je drugi korisnik napisao kako je čak i Cardi B jednom uživala u istoj vožnji, ali zajedno s drugim posjetiteljima, samo što je uz sebe i svoju kćerkicu imala zaštitara.

Tog dana sestre su navodno slavile rođendan Khloeine jedine kćeri True, a za zabavu je izdvojeno oko 3.000 dolara.

Inače, Kim je nedavno pažnju privukla i suzama pred kamerama nakon što je shvatila da je i dalje progoni njezina eksplicitna snimka iz 2002. godine. U premijernoj epizodi nove serije ove poznate reality obitelji 'The Kardashians' na američkoj mreži Hulu može se vidjeti Kim kako plače jer je snimka došla do njene djece. Naime, radi se o uratku koji je proslavio beauty zvijezdu, a jedna tvrtka specijalizirana za zabavu za odrasle navodno je platila milijun dolara za tu snimku. Kim je tada bila relativno nepoznata starleta, a njezin tadašnji dečko bio je pjevač Ray J. Ubrzo nakon toga krenuo je reality show ' Keeping Up With The Kardashians' koji se emitirao 20 sezona, a sada je obnovljen pod novim imenom na drugoj mreži.

