Seks-simbol s Eurovizije ima tajanstvenog zgodnog brata o kojemu se malo toga zna

Nakon što je rock bend Måneskin osvojio Europu s pjesmom 'Zitti e Buoni' i tako pobijedio na izboru za pjesmu Eurovizije, žene diljem Europe, a i šire, poludjele su za 22-godišnjim pjevačem Damianom Davidom. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram i ostale društvene mreže ne prestaju raspravljati o ovom fontmenu benda, a brojni se slažu da je pravo osvježenje na glazbenoj sceni.

Muškarac koji obožava crnu olovku, nalakirane nokte, cipele s potpeticom i odjeću s leopard uzorkom tako je preko noći postao je seks simbol za kojim lude tisuće žena. Njegova energija na pozornici i stil jednostavno nadilaze granice rodnih stereotipa.

Međutim, mnoge će razveseliti i činjenica da on ima i mlađeg brata Jacopa Davida. O njemu i nema puno dostupnih informacija, samo je poznato da je već neko vrijeme u sretnoj vezi sa samozatajnom Talijankom. Osim toga, braća i izgledaju gotovo identično, što možete prosuditi sami.

