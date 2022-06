Sanja Doležal odlučila promijeniti izgled, objavila i fotku, a pratitelji složni: 'Predivna žena'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (58) nije skratila je svoje plave uvojke u popularni bob koji je hit u posljednjih nekoliko sezona, a novom frizurom pohvalila se na društvenim mrežama.

-Nova frizura za novo putovanje- napisala je Sanja uz fotografiju na kojoj je pozirala s osmjehom na licu u zagrebačkoj zračnoj luci, a sudeći po komentarima voditeljica putuje u London gdje živi njezina kćer Lea. Ispod fotografije je zaradila brojne komplimente,a pratitelji su joj poželjeli sretan put.

''Komad i pol'', ''Predivna žena'', ''Sretan put lijepa ženo'', ''Odlična frizura'', ''Najljepša! Sretan put, ljubite mi dijete'', ''Uvijek lijepa'', ''Friz ti je super, puno bolje nego duga. Odlično Sanjić'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Sanja je nedavno progovorila desetoj godišnjici smrti svog voljenog supruga Nenada i podijelila svoje iskustvo o mukama menopauze kroz koje žene prolaze.

Sanja je u razgovoru s voditeljicom Josipom Pavičić u rubrici IN Magazina ''Sasvim opušteno'' otkrila kako danas radi puno više nego u mladosti te progovorila o ''hormonalnom ludilu menopauze'' u kojem si žene krenu postavljati pitanje ''jer više nema vremena'' te kako si je u tom periodu postavila brojna pitanja poput ''Tko sam ja?'' i ''Gdje sam sada na pragu 60-e''.

-Derali su me valunzi k'o ludi prije pet, šest godina. U momentu kad je vani plus 40, a ti goriš na plus 70 nije lako- ispričala je Sanja i priznala kako joj to bilo iznimno teško razdolje koje je jedva psihički izdržala. Mjesecima je osjećala tugu i sjetu pa je čak pomislila da pada u depresiju, a danas se osjeća bolje no ikad prije.

