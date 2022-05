Sanja Doležal: 'Mjesecima sam osjećala tugu i sjetu, mislila sam da padam u depresiju'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (58) progovorila je o desetoj godišnjici smrti svog voljenog supruga Nenada i podijelila svoje iskustvo o mukama menopauze kroz koje žene prolaze.

Sanja je u razgovoru s voditeljicom Josipom Pavičić u rubrici IN Magazina ''Sasvim opušteno'' otkrila kako danas radi puno više nego u mladosti te progovorila o ''hormonalnom ludilu menopauze'' u kojem si žene krenu postavljati pitanje ''jer više nema vremena'' te kako si je u tom periodu postavila brojna pitanja poput ''Tko sam ja?'' i ''Gdje sam sada na pragu 60-e''.

-Derali su me valunzi k'o ludi prije pet, šest godina. U momentu kad je vani plus 40, a ti goriš na plus 70 nije lako- ispričala je Sanja i priznala kako joj to bilo iznimno teško razdolje koje je jedva psihički izdržala. Mjesecima je osjećala tugu i sjetu pa je čak pomislila da pada u depresiju, a danas se osjeća bolje no ikad prije.

Podsjetimo, Sanja je nedavno na društvenim mrežama objavila je emotivnu objavu i obilježila 10. godišnjicu smrti supruga Nenada Šarića Brade koji je preminuo 2012. godine od posljedica moždanog udara. Sanja je objavila uokvirenu fonografiju supruga i kratko napisala ''Neno 1947.- 2012', a voditeljici Josipi Pavičić otkrila je kako joj nije bilo lako kada je ostala sama. Život joj se promijenio naglavačke te se osjećala kako sve mora graditi ispočetka. Iako je u jednom trenutku bila ''kao zombi'', shvatila je da život jednostavno mora ići dalje.

Njezin sin Luka je odrastao i ima posao, dok kći Lea već godinama živi u Londonu. Kako kaže, kao i svakoj majci, bilo joj se teško odvojiti od djece, no znala je da moraju krenuti svojim putem.

Inače, Nenad je bio bubnjar Novih fosila s kojim je godinama nastupala. U braku su bili 18 godina, od 1993., a zajedno su dobili dvoje djece- sina Luku i kćer Leu.

-Kako prolazi vrijeme tako sve više shvaćam da sam uz sebe imala posebnog čovjeka. Nenu nikad neću zaboraviti, a tuga zbog njegovog odlaska nikad neće proći- izjavila se svojedobno Sanja.

