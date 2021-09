Sandra Perković objavila fotografiju s dugogodišnjim dečkom Edisom: "Ljubav oslabljuje jake, a jača slabe"

Naša najtrofejnija bacačica diska Sandra Perković (31) podijelila je na društvenim mrežama romantičnu fotografiju sa svojim dugogodišnjim dečkom i trenerom Edisom Elkasavićem (38).

- Ljubav oslabljuje jake, a jača slabe! Budale čini mudrima, a mudrace budalama, pali strasti, gasi razum; jednom riječju, preokreće sve naopako-napisala je Sandra uz fotografiju ma kojoj se ljube dok poziraju na quadovima u Dubrovniku.

"Kako ste slatki", "Golupčići", "Ja kad vas vidim zaboravim na sve loše stvari koje se svakodnevno dešavaju... Uživajte", "Divni ste", "Ljubav", "Odmori, zaslužili ste", pisali su im pratitelji.

Inače, Sandra i Edis upoznali su se 2012. godine, a prije nego što je posato njezin trener i sam je bio uspješan sportaš- bacač kugle.

-Svi se pitaju tko je to Misteriozni trener, 'čovjek iz sjene', čovjek kojem dugujem sve zasluge. Koji ima znanja, strpljenja, želje i motiva da iz dana u dan budemo sve bolji. To je on, moj trener i životni partner Edis Elkasević. Naša ljubav zaključana je visoko, visoko, da ju sve nesreće i nevolje zaobiđu i da ju samo Anđeli čuvari mogu čuvati- napisala je ispod jedne objave atletičarka.

- To što mi je trener i životni partner je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ- otkrila je svojedobno Sandra.

