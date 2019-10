Rekli su joj da još neće dugo živjeti, no Stella ne odustaje: ‘Vjerujem da ću ozdraviti i pjevati u Americi’

“Neki su ljudi izabrani dijeliti svijetu i čovječanstvu životne lekcije, a ona je sigurno jedna od njih”. Tim je riječima Martina Tomčić komentirala nastup Stelle Scholaje u prvoj emisiji sedme sezone Supertalenta. I doista tako i jest jer životna priča ove talentirane glazbenice daje snagu i budi optimizam čak i u najtežim trenucima.

19-godišnja Stella već se niz godina bori s mišićnom atrofijom. Bolest joj je dijagnosticirana u 11. godini i već tada liječničke prognoze nisu bile optimistične. Rekli su joj da neće još dugo živjeti, no Stella je nadišla sve prognoze i svojim primjerom na pozornici Supertalenta dokazala da je apsolutno sve moguće.

Gubitak prijatelja

– Neopisivo mi je bilo probuditi se jutro nakon emisije. Mobitel mi je skoro eksplodirao od svih poruka koje sam primila. Iznenađenje je bilo tim veće jer nitko osim mojih roditelja nije ni znao za moj nastup. Jako mi je drago što mi se javljaju ljudi koje je moja izvedba doista dirnula – govori nam Stella koja se predstavila vlastitom pjesmom “Samo nebo zna”. Pjesma govori o tragičnom gubitku voljene osobe, a kome ju je točno posvetila, otkrila je tek sada. – Pjesmu sam posvetila Benjaminu, obiteljskom prijatelju koji je preminuo od raka. Imao je samo 25 godina, imao je djevojku i planirali su vjenčanje, ali karcinom im je promijenio planove. To je bilo jako tužno za njegovu i za moju obitelj – sjeća se Stella kojoj je nastup bio posebno stresan i zbog Benjaminovih roditelja koji su je bodrili u publici.

– Oni su jedan od razloga te moje emocije jer sam zapravo tu pjesmu pjevala njima. Odlično su reagirali na pjesmu kad su je prvi put čuli. Mislim da im ona služi kao neka vrsta terapije jer oni tu pjesmu smatraju djelićem svog sina – objašnjava studentica filozofije koja ni sama nije mogla suspregnuti suze nakon nastupa. – Inače nisam osoba koja puno plače, ali u tom se trenutku nisam mogla suzdržati. Nisam mogla ni zamisliti da će taj trenutak biti toliko emotivan kako za žiri tako i za mene – dodaje Stella. Zbog nastupa na Supertalentu stigla je direktno iz Njemačke, a glavni “krivac” za dolazak u Hrvatsku njezin je otac.

– Tata me nagovorio da se prijavim. Razmišljala sam i prije o tome, ali nisam nikada imala hrabrosti to napraviti – priznaje Stella, koja je o karijeri glazbenice maštala još od djetinjstva, a upravo je zbog svoje dijagnoze strahovala hoće li svoje snove moći pretočiti u stvarnost.

– Postalo mi je teško tek kada sam dobila jače simptome bolesti. Znala sam da ću se u glazbenoj industriji jako morati boriti da me ljudi dožive kroz glazbu, rad i upornost koju imam. Najviše me rastuživalo to što ne mogu biti autentična, onakva kakva jesam i pokazati samo svoj talent. Ljudi na mene uvijek prvo gledaju kroz tu bolest i onda kritiziraju jesam li ja dovoljno dobra, profesionalna i talentirana... Bilo mi je jako teško dokazivati se – ističe pjevačica koja se s godinama naučila nositi s predrasudama.

Fokus na karijeri

Priznaje da je u tinejdžerskim godinama i sama tražila uzore u savršenim djevojkama, no onda je shvatila, kako kaže, da svijetu treba pokazati da se može uspjeti čak i ako nisi savršen. Uz glazbu trenutačno je okupirana i studijem filozofije, no za posao u struci ima vremena. Sada joj je fokus na glazbi. – Trenutačno sam na prvoj godini studija, ali muzika mi je najbitnija. Voljela bih snimiti CD, ići na turneju i dijeliti pjesme sa što više ljudi i svima im pomoći kroz svoju viziju. Jednog dana možda čak i nastupati u Americi i biti zdrava, ali to će doći – optimistično će za kraj Stella.•