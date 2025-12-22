Naši Portali
MASTERCHEF

Posljednji gastroduel sezone, a Kruno je drugi puta odveo svoj tim do pobjede

Foto: Nova TV
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 23:30

Kandidati su u ovom izazovu imali zadatak servirati meni od tri slijeda, a tijekom cijelog procesa uz njih je bio bivši natjecatelj MasterChefa, Petar Tucman, koji je ovoga puta sudjelovao kao pomagač, pa je njegov doprinos u ovom gastroduelu bio je usmjeren na savjete i smjernice tijekom kuhanja

Nakon završetka kuhanja u posljednjem gastroduelu osme sezone MasterChefa, pobjedu je odnio plavi tim kojeg je predvodio Kruno, a s njim su još kuhali Otto i Antonija. „Drugi puta chef i drugi puta pobjednik“, rekao je Kruno, što je ujedno značilo da u stres test idu Renata i Endrina, dok Selma, zahvaljujući platinastoj kartici, u taj izazov neće morati.

Kandidati su u ovom izazovu imali zadatak servirati meni od tri slijeda, a tijekom cijelog procesa uz njih je bio bivši natjecatelj MasterChefa, Petar Tucman, koji je ovoga puta sudjelovao kao pomagač, pa je njegov doprinos u ovom gastroduelu bio je usmjeren na savjete i smjernice tijekom kuhanja. „Bilo je tu dobrih stvari i manje dobrih stvari, ali 'ajmo kušati pa ćemo vidjeti“, rekao je Petar kada je isteklo vrijeme za kuhanje, svjestan da se konačan dojam stvara tek za stolom.

Hrvat koji je upoznao Chrisa Rea: 'Godinama su mu nudili prazne čekove da upiše iznos koji traži kako bi dao glas'
1/11

Među gostima koji su kušali jela našla se i Ingrid Badurina Danielsson, direktorica Gault&Millaua, svjetski priznatog gastronomskog vodiča u kojem restorane ocjenjuju anonimni i posebno educirani kušači. „S obzirom na to da za mene znaju u restoranima, ja ne mogu biti kušačica, nego u restorane idem samo radi gušta“, rekla je Ingrid, a za stolom je bio i Vjeko Bašić, predsjednik udruge mladih kuhara JRE.

Plavi tim je predjelo započeo tunom sa slatkasto-ljutom emulzijom i krekerom od lješnjaka. Gosti su primijetili kako je porcija bila izdašna te izrazili želju da bi, s obzirom na više sljedova, radije dobili manji tanjur. Crveni tim je, s druge strane, donio spoj kopna i mora sa savršeno termički obrađenim žumanjkom kao zvijezdom tanjura.

Za glavno jelo plavi su donijeli bakalar s raguom od boba i kremom od bundeve, uz dodatak slavonskog kulena kao regionalne note. Crveni tim predstavio je jelo koje su nazvali „janje među vukovima“. „Želimo pokazati ples žena u gastronomiji. Kao što je Aska plesala da bi izbjegla sigurnu smrt, tako smo i mi odlučile da naš ples kroz MasterChef bude užitak, poezija, sreća i mladost. Pred vama je savršeno pečeni janjeći file, krema od karmeliziranog celera“, rekla je Selma.

U slatkom završetku plavi tim je ponudio mousse od bijele čokolade s kulijem od šumskog voća i crumbleom od listića badema, dok je crveni tim donio ganache od tamne čokolade na crumbleu od tostiranih lješnjaka.

Komentari žirija bili su precizni i argumentirani. „Plavi tim, imali ste fantastično predjelo, jako dobro balansirano, ali prevelika porcija za jedno predjelo. Crveni tim imao je lijepo predjelo također, lijepo začinjeno, žumanjak koji je bio savršeno termički obrađen, ali i male greške“, rekao je chef Goran. Zadovoljstvo je izraženo i kod glavnih jela, dok su deserti detaljno analizirani. „Desert plavih nećemo nazvati mousse jer po teksturi to nije bilo, nego krema koja je radila lijep balans s crumbleom“, rekao je chef Mario te dodao: „Desert crvenih, jako dobar balans okusa, s čokoladom i crumbleom, ali džema je trebalo biti više.“ Chef Stjepan zaključio je: „Desert je bio bombastičan“, a na kraju poručio svima: „Budite ponosni na sebe.“

Na kraju je pobjeda otišla u ruke plavog tima, a već u sljedećoj epizodi kandidate čeka novi zanimljiv izazov koji kandidate vodi jedan korak bliže završnici sezone. O čemu se radi, ne propustite doznati na Novoj TV!

