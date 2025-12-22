Naši Portali
megaspektakl

Svaki drugi Hrvat sinoć je gledao Supertalent! Milijun ljudi ispred malih ekrana i deset tisuća fanova u Areni Zagreb

Foto: Nova TV
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 17:40

Dvanaesta sezona Supertalenta dočekala je svoj veličanstveni završetak u nedjelju navečer u Areni Zagreb. Pred tisućama gledatelja u najvećoj dvorani u Hrvatskoj i rekordnom gledanošću ispred malih ekrana, Hrvatska je dobila novog pobjednika, pa su nagradu od 30 tisuća eura odnijeli Duo Turkeev & Kids

Spektakularna završnica ostvarila je impresivan udio u gledanosti od 55%, čime je svaki drugi gledatelj u nedjelju navečer odabrao upravo Supertalent. Finalna epizoda dosegnula je više od 1,1 milijun gledatelja, a uspjeh finala dodatno potvrđuje i velika prednost u odnosu na konkurenciju. Finale 12. sezone bilo je gledanije za 229% (3,3 puta) u odnosu na prvog konkurenta te čak 489% (5,9 puta) u odnosu na drugog konkurenta. Time je Supertalent postao uvjerljivo najgledaniji televizijski format u prosincu, a prepunu Arenu Zagreb obilježila je snažna energija publike, vrhunska produkcija i emocije koje su se osjećale u svakom trenutku.

Foto: Nova TV

„Live finale u Areni nije bilo samo tehnički i produkcijski uspjeh – bilo je to snažno svjedočanstvo koliko je produkcija Nove TV jaka, uigrana i posvećena svakom detalju. Od svake odluke i kreativne ideje do brze improvizacije u hodu, sve se jasno vidjelo na ekranu i snažno osjetilo u dvorani“ – otkrila je direktorica produkcije Sanja Stiković i dodala: „Iznimno sam ponosna na stručnost, predanost i međusobno povjerenje tima koji je još jednom pokazao spremnost dati maksimum u svakom trenutku. Ovo je bio pravi megaspektakl – prije svega timski pothvat ostvaren na najvišoj profesionalnoj razini.“

Voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan vješto su povezali publiku u Areni i gledatelje ispred malih ekrana, unoseći u program prepoznatljivu energiju, humor i spontanost. Nakon video uvoda popraćenog svjetlosnim efektima u stilu najvećih svjetskih sportskih događaja, voditeljsku palicu preuzeo je Frano Ridjan koji je o svemu rekao: “Imao sam neopisivu čast i zadovoljstvo, da zajedno s kolegama pripremim program prije povijesnog finala Supertalenta u Areni, a potom i priliku da budem domaćin tog programa u koji su nam stigli dragi glazbeni gosti. No prave zvijezde početka večeri bili su divni ljudi koji su nabavili ulaznice za spektakl - publika! S kojom su energijom i radošću prihvatili sve što sam od njih tražio, ja sam još pod dojmom. Vikali smo, navijali kao kada igra reprezentacija, smijali se zajedno i pjevali u glas “Ovo je Supertalent! Trenutak kada su upalili bljeskalice na svojim mobitelima i izvikivali naša imena, pamtit ću dugo.”

Gledatelje u Areni Zagreb dočekala je prava doza iznenađenja i zabave. Osim osam izvanrednih točaka finalista, uz nastupe Alena Bičevića, Grupe Vigor, Maje Šuput i plesne skupine Transform Crew, publika je dodatno zagrijana atraktivnim aktivacijama u dvorani. Posebno oduševljenje izazvalo je ispaljivanje majica iz zračne puške, dok je jedan od najupečatljivijih trenutaka bila kamera za poljupce (kiss cam).

Poseban doprinos atmosferi finalne večeri donijeli su i kreativni sadržaji na društvenim mrežama. Gledateljima je ekskluzivan uvid ispred i iza kulisa donio Zdravko Vukelić, glumac iz serije „Kumovi“, dok su zabavne komentare i skečeve tijekom večeri dijelili influenceri Adrian Popović i Ivan Molnar, koji su dodatno približili ovaj spektakl publici svih generacija. Objavljeni je sadržaj na TikToku ostvario gotovo milijun videopregleda, dok je na Instagramu i Facebooku – gdje je publika mogla vidjeti sve faze pripreme velikog finala u Areni Zagreb – zabilježeno impresivnih 1,5 milijuna videopregleda. Finalni nastup pobjednika dvanaeste sezone rezultirao je gromoglasnim ovacijama u Areni i velikom podrškom gledatelja diljem zemlje, pa je tako samo njihov nastup u samo 14 sati skupio preko pola milijuna pregleda na društvenim mrežama Nove TV.

„Naš nastup bila je poruka jer je svijet danas preokrutan i ne vidimo dobre stvari. Moramo otvoriti oči i biti jedan uz drugoga. Nije važno što se dogodi, moramo biti zajedno. Osjećamo se odlično, još smo pod šokom, iskreno. Želimo reći velika hvala Hrvatskoj“ – podijelili su dojmove ovogodišnji pobjednici Supertalenta. 

Izvor: UMTG; Pružatelj podataka: AGB Nielsen; Target: 4+; CSHR%, AMR, RCH, TikTok Analytics i Meta Business Suite 

Avatar rubinet
rubinet
18:00 22.12.2025.

Zabrinjavajuće stanje .......

