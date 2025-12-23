Obožavatelji u euforiji nakon što je Jakov Jozinović objavio ovaj video: Genijalno!

Mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović novom objavom na Instagramu izazvao je pravu euforiju kod obožavatelja. Naime, nakon što je rasprodao Arenu Zagreb u kojoj će nastupiti 19. lipnja 2026. godine sada je najavio i svoj drugi koncert u zagrebačkoj Areni i to kroz šaljivi video koji je snimio zajedno s glumcem Enisom Bešlagićem. Bešlagić, u ulozi pjevačevog menadžera pod stresom, prvo pokušava objasniti Jakovu da je jedva uspio dogovoriti jedan koncert. Međutim, mladi pjevač inzistira na drugom terminu, pravdajući to izlaskom nove pjesme i albuma. Vrhunac skeča događa se kada Bešlagić, na rubu živaca, zove ni manje ni više nego svjetsku zvijezdu Stinga.

"Stinže, izvini molim te što te prekidam. Jakov hoće još jedan termin", govori glumac u mobitel, moleći glazbenika da pomakne svoj koncert za dva dana kako bi oslobodio Arenu za Jozinovića. Ovim video Jakov je najavio kako će osim 19. lipnja u Areni nastupiti i 20. lipnja zbog velikog interesa publike. Ovaj student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu javnosti je postao poznat još kao tinejdžer u showu "Supertalent", no prava eksplozija popularnosti dogodila se 2025. godine. Njegove emotivne obrade hitova regionalnih velikana poput Đorđa Balaševića, Olivera Dragojevića i Zdravka Čolića postale su viralne na društvenim mrežama, donijevši mu vojsku obožavatelja.

Osim dvije zagrebačke Arene, već je rasprodao čak četiri koncerta u beogradskom Sava Centru te dodao i peti, a zbog golemog interesa dodan je i dodatni koncert u ljubljanskim Stožicama. Uz obrade, Jakov je publici predstavio i autorski rad, a njegov prvi singl "Polje ruža" brzo je osvojio vrhove radijskih ljestvica, dok se izlazak debitantskog albuma s nestrpljenjem očekuje. Obožavatelji su u komentarima izrazili oduševljenje i čestitali pjevaču na nevjerojatnom uspjehu. "Ekstraaaaaa", "Ovo je vrh", "Genijalno", "Ostvarenje sna" samo su neki od komentara podrške.