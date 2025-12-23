Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
WOW!

FOTO Evo kako izgleda blagdanski stol Doris Pinčić! Pohvalila se jelima koje je pripremila

Foto: Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
23.12.2025.
u 08:00

Omiljena voditeljica s malih ekrana pokazala je kako izgleda njezin blagdanski stol te što je sve pripremila svojim najmilijima.

Popularna HRT-ova voditeljica i glumica Doris Pinčić Guberović ponovno je oduševila svoju vjernu publiku na društvenim mrežama. Tridesetsedmogodišnja Zadranka na Instagramu je podijelila objavu koja je u kratkom roku privukla veliku pažnju – seriju fotografija raskošno postavljene blagdanske trpeze u svom domu. Uz prizore bogatog stola, Doris je u opisu objave napisala: "Nek’ mi bude nagrada kuća puna naroda", a upravo je ta rečenica, u kombinaciji s fotografijama, izazvala brojne pozitivne reakcije. Na stolu su se pronašli tradicionalni specijaliteti koji asociraju na toplinu doma i obiteljsko okupljanje – burek, razne pite, sirevi, pršut, salame, domaći kruh, tjestenina, francuska salata i brojna druga jela pripremljena za njezine najmilije. Fotografije su, prema sudu pratitelja, bile jednako ukusne oku i srcu. Komentari ispod objave brzo su se nizali, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje: "Svaka čast", "Uvijek ista, moja Dorka", "Predivno", samo su neki od komplimenata koje je dobila popularna voditeljica. Fotografije pogledajte OVDJE.

Doda, kako je mnogi od milja zovu, svoje obožavatelje povremeno razveseli simpatičnim crticama iz privatnog života, no pritom uvijek voli zadržati mjeru i diskreciju. Na Instagramu, gdje je prati gotovo 250 tisuća ljudi, njeguje toplu, nenametljivu komunikaciju i rijetko dijeli intimne detalje. Poznato je kako danas živi prilično povučenim životom i svjesno izbjegava medijsku pozornost.

VIDEO Evo što se dogodilo za vrijeme reklama 'Supertalenta'! Iznenada se pojavio popularni pjevač
1/11

Iako danas nerado govori o privatnim temama, ranije je njezin život bio češća tema javnosti. Naime, iza sebe ima propali brak s glazbenikom Borisom Rogoznicom, a s kojim je dobila dvoje djece, sina Donata i kćerkicu Gitu. Njihov razvod svojevremeno je iznenadio javnost, a dodatno iznenađenje uslijedilo je kada se doznalo da se Doris u potpunoj tajnosti ponovno udala. Danas je u sretnom braku s poduzetnikom Davorom Guberovićem, s kojim je dobila kćer Divnu, a obitelj joj je, kako se može naslutiti iz objava, najveći izvor radosti i ispunjenja. U našoj galeriji možete pogledati i ostale fotografije ove omiljene voditeljice, koja i dalje uspješno balansira između profesionalnih obaveza i mirnog obiteljskog života, daleko od buke, ali blizu onoga što joj je najvažnije.

Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura

Ključne riječi
voditeljica blagdani hrana Doris Pinčić Doris Pinčić Guberović showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
4
TV KRITIKA

Čak je i Grinch imao više božićnog duha od RTL-a 2: Evo što oni puštaju na sam Badnjak i Božić, u vrijeme obiteljskog okupljanja

Neki vole Hallmark filmove, neki ne, ali Doma TV se barem potrudi prigrliti blagdanski duh. S druge strane, RTL 2 nudi jedno veliko ništa. Čak i kad se putuje u vrijeme Božića u destinacije koje nemaju kršćansku tradiciju ili nemaju snažno ukorijenjen običaj slavljenja Božića, može se tu i tamo, pogotovo u jakim turističkim gradovima, vidjeti neki ukras, neki borić, neka lampica

2
megaspektakl

Svaki drugi Hrvat sinoć je gledao Supertalent! Milijun ljudi ispred malih ekrana i deset tisuća fanova u Areni Zagreb

Spektakularna završnica ostvarila je impresivan udio u gledanosti od 55%, čime je svaki drugi gledatelj u nedjelju navečer odabrao upravo Supertalent. Finalna epizoda dosegnula je više od 1,1 milijun gledatelja, a uspjeh finala dodatno potvrđuje i velika prednost u odnosu na konkurenciju. Finale 12. sezone bilo je gledanije za 229% (3,3 puta) u odnosu na prvog konkurenta te čak 489% (5,9 puta) u odnosu na drugog konkurenta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!