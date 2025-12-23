FOTO Evo kako izgleda blagdanski stol Doris Pinčić! Pohvalila se jelima koje je pripremila

Popularna HRT-ova voditeljica i glumica Doris Pinčić Guberović ponovno je oduševila svoju vjernu publiku na društvenim mrežama. Tridesetsedmogodišnja Zadranka na Instagramu je podijelila objavu koja je u kratkom roku privukla veliku pažnju – seriju fotografija raskošno postavljene blagdanske trpeze u svom domu. Uz prizore bogatog stola, Doris je u opisu objave napisala: "Nek’ mi bude nagrada kuća puna naroda", a upravo je ta rečenica, u kombinaciji s fotografijama, izazvala brojne pozitivne reakcije. Na stolu su se pronašli tradicionalni specijaliteti koji asociraju na toplinu doma i obiteljsko okupljanje – burek, razne pite, sirevi, pršut, salame, domaći kruh, tjestenina, francuska salata i brojna druga jela pripremljena za njezine najmilije. Fotografije su, prema sudu pratitelja, bile jednako ukusne oku i srcu. Komentari ispod objave brzo su se nizali, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje: "Svaka čast", "Uvijek ista, moja Dorka", "Predivno", samo su neki od komplimenata koje je dobila popularna voditeljica. Fotografije pogledajte OVDJE.

Doda, kako je mnogi od milja zovu, svoje obožavatelje povremeno razveseli simpatičnim crticama iz privatnog života, no pritom uvijek voli zadržati mjeru i diskreciju. Na Instagramu, gdje je prati gotovo 250 tisuća ljudi, njeguje toplu, nenametljivu komunikaciju i rijetko dijeli intimne detalje. Poznato je kako danas živi prilično povučenim životom i svjesno izbjegava medijsku pozornost.

Iako danas nerado govori o privatnim temama, ranije je njezin život bio češća tema javnosti. Naime, iza sebe ima propali brak s glazbenikom Borisom Rogoznicom, a s kojim je dobila dvoje djece, sina Donata i kćerkicu Gitu. Njihov razvod svojevremeno je iznenadio javnost, a dodatno iznenađenje uslijedilo je kada se doznalo da se Doris u potpunoj tajnosti ponovno udala. Danas je u sretnom braku s poduzetnikom Davorom Guberovićem, s kojim je dobila kćer Divnu, a obitelj joj je, kako se može naslutiti iz objava, najveći izvor radosti i ispunjenja. U našoj galeriji možete pogledati i ostale fotografije ove omiljene voditeljice, koja i dalje uspješno balansira između profesionalnih obaveza i mirnog obiteljskog života, daleko od buke, ali blizu onoga što joj je najvažnije.