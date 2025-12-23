Naši Portali
PONOVNO ŠOKIRA

VIDEO Kontroverzni srpski reper obrijao glavu mladiću u Hrvatskoj, a onda dobio zabranu nastupa

Vecernji.hr
23.12.2025.
u 19:00

Ovo nije prvi put da Desingerica svojim ponašanjem izaziva reakcije javnosti. Poznat je po provokativnim nastupima tijekom kojih je bacao prljave čarape i udarao obožavatelje tenisicom, pljunuo u palačinku pa davao obožavateljima da ju kušaju, a nedavno je na nastupu jeo janje na ražnu dok je mast padala po glavama ljudi iz publike

Srpski trap izvođač Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ponovno je u središtu pozornosti. Naime, u krcatom noćnom klubu u Našicama, ispunjenom pretežito mlađom publikom, Desingerica je priredio još jedan šokantan performans. Usred koncerta uzeo je aparat za brijanje i počeo brijati glavu jednom mladiću iz publike. Snimke tog trenutka munjevito su se proširile društvenim mrežama i, kao i obično kada je on u pitanju, izazvale lavinu podijeljenih komentara, od onih koji ga brane kao originalnog zabavljača do onih koji takvo ponašanje smatraju neprimjerenim. "Za ovo treba podnijeti prijavu u socijalnu ustanovu, a protiv ovog takozvanog glazbenika kaznenu jer ovo je za svaku osudu", samo je jedan od komentara. Video možete pogledati OVDJE.

Dok se za nastup kontroverznog repera u Našicama tražilo mjesto više, u susjednoj Bosni i Hercegovini dočekala ga je drugačija priča. Kako piše portal hercegovina.info, nastup zakazan za subotu u Ljubuškom naprasno je zabranjen odlukom MUP-a Zapadnohercegovačke županije. Dnevni avaz pak piše daj je kao službeni razlog navedena neusklađenost zahtjeva za održavanje koncerta s važećim zakonskim propisima. Navodno, organizatori su o zabrani obaviješteni neposredno prije najavljenog datuma.

VIDEO Srpski reper ne prestaje šokirati! Jeo janje na ražnju iznad publike, mast im curila po glavama
Beograd: Promocija Nuccijevog prvog studijskog albuma "Zamena za bol"
1/16

Sam Desingerica, međutim, demantirao je da je koncert otkazan, tvrdeći da je nastup samo pomaknut za utorak zbog pretrpanog rasporeda. - Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomiješaju datumi. Ništa strašno i ništa što se inače ne događa kada si pun posla - rekao je reper. Ipak, zanimljivo je da na društvenim mrežama kluba u kojem se koncert trebao održati još uvijek nema službene potvrde o novom datumu, što je potaknulo dodatna nagađanja.

Ovo nije prvi put da Desingerica svojim ponašanjem izaziva reakcije javnosti. Poznat je po provokativnim nastupima tijekom kojih je bacao prljave čarape i udarao obožavatelje tenisicom, pljunuo u palačinku pa davao obožavateljima da ju kušaju, a nedavno je na nastupu jeo janje na ražnu dok je mast padala po glavama ljudi iz publike. Unatoč kritikama, izvođač ne vidi ništa sporno, tvrdeći da je sve dio spontanog scenskog nastupa.

