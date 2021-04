Reakcija glumčeve mame na 18+ detalj iz njegovog pobjedničkog govora na Oscarima postala viralni hit

Tijekom pobjedničkog govora za Oscara u kategoriji najbolje muške sporedne uloge u filmu "Judas and the Black Messiah", glumac Daniel Kaluuye izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, ali prije svega vlastite majke koju je spomenuo u uzbuđenom govoru.

"Moja mama je upoznala mog tatu, seksali su se i to je super", rekao je ubrzano Kaluuya u početku kratkog govora, a reakcija njegove majke Damalie na tu rečenicu postala je viralni hit. Očito nije bio ni svjestan što je izgovorio na oskarovskoj pozornici, a novinaru u press roomu su ga dočekali s pitanjima o tom detalju govora.

- Ajme, hoće li to zaživjeti sad? Mislim da je očito da su se roditelji svih nas seksali - kazao im je kroz smijeh Kaluuya dobacivši da to nije trebao reći.

- Izbjegavat ću sad svoj mobitel jedno vrijeme, pretpostavljam da mi mama neće biti sretna - našalio se zatim pa dodao da mu mama ima dobar smisao za humor i da smatra kako neće imati problema s njom zbog te izjave.

Foto: Youtube screenshot

Podsjetimo, dodjela najprestižnijih filmskih nagrada Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti održala se u noći s nedjelje 25. travnja na ponedjeljak 26. travnja. Jedan od najvećih oskarovskih favorita, film "Nomadland" pobjednik je ovogodišnjih Oscara s čak tri zlatna kipića u trima važnim kategorijama. "Nomadland" osvojio je Oscara za najbolji film, glavna glumica Frances McDormand kući je ponijela svoj četvrti Oscar, a redateljica Chloe Zhao itekako ima razloga za slavlje, jer upisala se u povijest postavši tek druga žena koja je dobila Oscara za režiju.

U dvije kategorije - za najboljeg glavnog glumca (Anthony Hopkins) i najbolji adaptirani scenarij slavio je i film "Otac" - dva Oscara dobili su i filmovi "Judas and the Black Messiah" za najbolju originalnu pjesmu i sporednog glumca, "Ma Rainey's Black Bottom" za kostimografiju i šminku, "Mank" za scenografiju i kameru, "Sound of Metal" za zvuk i montažu te Pixarov animirani film "Soul" za najbolju glazbu i najbolji dugometražni animirani film. Titulu najboljeg stranog filma dobio je danski "Another Round" Thomasa Vinterberga.

