VIDEO Lana Jurčević na spektakularan način otkrila spol drugog djeteta i ganula tisuće majki

Nakon što je nedavno obradovala javnost viješću o drugoj trudnoći, pjevačica Lana Jurčević sada je na spektakularan način otkrila i spol prinove. U dirljivoj videoobjavi, uz koju je kratko stavila plavo i ružičasto srce s hashtagom #DioMene, Lana je podijelila snimku na kojoj sa svojim partnerom Filipom Kratofilom i kćerkicom Maylom Lily stoji na postolju iza kojeg je izletio veliki ružičasti dim, tako otkrivši da u obitelj stiže još jedna djevojčica.

Presretni roditelji nisu skrivali oduševljenje, a prizor je posebno razveselio i njihove pratitelje. Objava je u kratkom roku prikupila lavinu čestitki i lijepih želja. - "Još jedna princeza", "Mislila sam da je curica i pogodila", "Odmah bi treće da znam da ću dobiti curicu", "Stiže seki najbolja prijateljica za cijeli život, čestitke" - samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Lana je mamom postala prije dvije godine, točnije u studenom 2023. godine kada je rodila djevojčicu Maylu Lily. Glazbenica je više puta otvoreno govorila o tome da put do roditeljstva nije bio nimalo jednostavan, ali da je dolazak njihove djevojčice označio prekretnicu u njezinom životu. Majčinstvo joj je, čini se, donijelo novu dimenziju ispunjenosti. U nedavnoj objavi, nakon pauze og godinu dana, Lana se oglasila na svojem Instagram profilu, i to samo jednom rečenicom, gotovo godinu dana od njezine zadnje objave na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju na kojoj se vidi rukom pisana poruka: 'Jeste li me zaboravili'?

VIDEO Lana Jurčević pokazala trudnički trbuščić, pa otkrila koja joj pitanja ljudi najčešće postavljaju u drugoj trudnoći

Naime, pjevačica se povukla iz javnosti prije gotovo godinu dana, a od tada nije imala nastupe, izbivala je iz medija, a ni na društvenim mrežama se nije oglašavala. Njezini pratitelji pitali su se gdje je nestala i čime se bavi. Nije dugo trebalo da joj se pratitelji jave u komentarima! 'Neee, fališ nam!', 'Pa gdje si ti', 'Naravno da te nismo zaboravili', 'Baš sam neki dan razmišljala gdje si', pisali su joj.