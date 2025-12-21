Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PRAVI SPEKTAKL

VIDEO Lana Jurčević na spektakularan način otkrila spol drugog djeteta i ganula tisuće majki

Lana Jurčević
Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
21.12.2025.
u 13:00

Poznata pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević i njezin partner Filip Kratofil očekuju drugo dijete. Nakon što je otkrila da u obitelj stiže još jedna djevojčica, njezine društvene mreže preplavile su emotivne poruke i čestitke brojnih pratitelja

Nakon što je nedavno obradovala javnost viješću o drugoj trudnoći, pjevačica Lana Jurčević sada je na spektakularan način otkrila i spol prinove. U dirljivoj videoobjavi, uz koju je kratko stavila plavo i ružičasto srce s hashtagom #DioMene, Lana je podijelila snimku na kojoj sa svojim partnerom Filipom Kratofilom i kćerkicom Maylom Lily stoji na postolju iza kojeg je izletio veliki ružičasti dim, tako otkrivši da u obitelj stiže još jedna djevojčica.

Presretni roditelji nisu skrivali oduševljenje, a prizor je posebno razveselio i njihove pratitelje. Objava je u kratkom roku prikupila lavinu čestitki i lijepih želja. - "Još jedna princeza", "Mislila sam da je curica i pogodila", "Odmah bi treće da znam da ću dobiti curicu", "Stiže seki najbolja prijateljica za cijeli život, čestitke" - samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Lana je mamom postala prije dvije godine, točnije u studenom 2023. godine kada je rodila djevojčicu Maylu Lily. Glazbenica je više puta otvoreno govorila o tome da put do roditeljstva nije bio nimalo jednostavan, ali da je dolazak njihove djevojčice označio prekretnicu u njezinom životu. Majčinstvo joj je, čini se, donijelo novu dimenziju ispunjenosti. U nedavnoj objavi, nakon pauze og godinu dana, Lana se oglasila na svojem Instagram profilu, i to samo jednom rečenicom, gotovo godinu dana od njezine zadnje objave na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju na kojoj se vidi rukom pisana poruka: 'Jeste li me zaboravili'?

VIDEO Lana Jurčević pokazala trudnički trbuščić, pa otkrila koja joj pitanja ljudi najčešće postavljaju u drugoj trudnoći
Lana Jurčević
1/21

Naime, pjevačica se povukla iz javnosti prije gotovo godinu dana, a od tada nije imala nastupe, izbivala je iz medija, a ni na društvenim mrežama se nije oglašavala. Njezini pratitelji pitali su se gdje je nestala i čime se bavi. Nije dugo trebalo da joj se pratitelji jave u komentarima! 'Neee, fališ nam!', 'Pa gdje si ti', 'Naravno da te nismo zaboravili', 'Baš sam neki dan razmišljala gdje si', pisali su joj.
Ključne riječi
showbiz spol dijete Filip Kratofil Lana Jurčević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!