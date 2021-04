Mučan razvod: Legendarni glumac (77) mora raditi 12 sati dnevno jer njegova bivša troši milijune na odjeću i nakit

Odvjetnica glumca Roberta De Nira otkrila je kako glumac nema novaca i mora prihvatiti sve uloge koje mu budu ponuđene jer je njegova bivša supruga ovisna o odjeći dizajnerice Stelle McCartney i dijamantnim prstenima čija je vrijednost oko sedam milijuna kuna.

Sramotno priznanje posljedica je teškog razvoda braka koji je trajao čak 21 godinu. Robert je naime, bio oženjen za Grace Hightower, američku pripadnicu visokog društva sve do 2018.

Njegova odvjetnica Caroline Krauss kazala je kako je bitno objasniti da je skupi razvod najvjerojatnije razlog tome što De Niro prihvaća uloge u lošim filmovima, te kako je od 'Lovca na jelene' i 'Kuma II' spao na uloge u filmovima kao što su 'The War With Grandpa', ali i reklama za britanski brend Warburtons.

Manhattanskom sucu je kazala kako Robert ima 77 godina i obožava svoj posao, no da nije u redu da mora raditi ovim tempom.

- Kada će on imati priliku odbiti neki projekt koji mu bude ponuđen? Da ne mora raditi šest dana u tjednu i 12 sati dnevno, da ne mora utaživati Graceinu žeđ za Stellom McCartney - kazala je i dodala: - On se sutra može razboljeti i onda je sve gotovo.

De Nirovo bogatstvo jednom se procjenjivalo na 350 milijuna dolara, a to je izgradio tijekom 50- godišnje karijere. U zadnje vrijeme prihvaća sve poslove pa tako i reklame za automobile, banke i kreditne kartice.

Bez obzira na sve to, njegova odvjetnica tvrdi da je to bogatstvo gotovo potrošeno. Osim zbog razvoda, Robert je ušao u posao s restoranima, a onda izbjegavao plaćati porez, pa je još uvijek dužan milijune prema poreznoj upravi.

Krauss je dodala i da mu je na financije utjecala i pandemija. Hightower bi inače, prema predbračnom ugovorom trebala dobivati oko milijun dolara godišnje od supruga, sve dok on zarađuje barem 15 milijun dolara godišnje.

Odvjetnica je kazala i kako je Robertova bivša supruga počela trošiti sve više, nekoliko godina prije razvoda, te da je između ostalog 2019. kupila i prsten u vrijednosti od sedam milijuna kuna.

Odvjetnici bivše supruge, s druge strane, tvrde da Robert konstantno leti privatnim avionom i helikopterom, nekad samo i na ručak, te da je to dokaz da definitivno nije siromašan.

