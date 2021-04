Komentari ne prestaju! Brad Pitt (57) izazvao val reakcija nakon jučerašnje dodjele Oscara

Iako je preskočio fotografiranje na crvenom tepihu, glumac Brad Pitt (57) na sinoćnjoj 93. dodjeli Oscara i dalje je plijenio pažnju kao prezenter za kategoriju Najbolja sporedna glumica, u kojoj je trijumfirala južnokorejska zvijezda Youn Yuh-jung (73) s ulogom u filmu "Minari".

Naime, 57-godišnjak je postao goruća tema rasprave na Twitteru pojavivši se u klasičnom crnom odijelu, ali s nikad viđenim repićem na glavi, takozvanim man bunom. Komentatorima na društvenim mrežama nije promaknuo taj trenutak nonšalantnog izgleda koji je glumac ponosno pokazao.

Brad Pitt poses with Yuh-Jung Youn, winner of the award for Best Actress in a Supporting Role for "Minari" in the press room at the Oscars

- Danas sam stavila masku tijekom tuširanja i "glow" vitamin i dalje nisam sigurna da mi je kosa lijepa i sjajna kao Bradov muški repić - pisali s na Twitteru, a u šali se nadovezala jedna tviterašica.

- Ovo je početak službene kampanje da Brad Pitt zadrži muški rep i donese nam dašak Bradovog stila 90-ih. Navijamo za tebe! - napisala je.

Taj modni dodatak nije bio jedini viralni trenutak večeri. Dogodilo se to i u govoru 73-godišnje glumice.

- Gospodine Brad Pitt, konačno! Drago mi je upoznati vas - kazala je ponosno sa smiješkom glumica koja se pri silasku s pozornice nježno uhvatila za njegov lakat kako bi sigurno zakoračila prema dolje.

Podsjetimo, dodjela najprestižnijih filmskih nagrada Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti održala se u noći s nedjelje 25. travnja na ponedjeljak 26. travnja. Jedan od najvećih oskarovskih favorita, film "Nomadland" pobjednik je ovogodišnjih Oscara s čak tri zlatna kipića u trima važnim kategorijama. "Nomadland" osvojio je Oscara za najbolji film, glavna glumica Frances McDormand kući je ponijela svoj četvrti Oscar, a redateljica Chloe Zhao itekako ima razloga za slavlje, jer upisala se u povijest postavši tek druga žena koja je dobila Oscara za režiju.

U dvije kategorije - za najboljeg glavnog glumca (Anthony Hopkins) i najbolji adaptirani scenarij slavio je i film "Otac" - dva Oscara dobili su i filmovi "Judas and the Black Messiah" za najbolju originalnu pjesmu i sporednog glumca, "Ma Rainey's Black Bottom" za kostimografiju i šminku, "Mank" za scenografiju i kameru, "Sound of Metal" za zvuk i montažu te Pixarov animirani film "Soul" za najbolju glazbu i najbolji dugometražni animirani film. Titulu najboljeg stranog filma dobio je danski "Another Round" Thomasa Vinterberga.

