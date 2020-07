Raspjevana večer na Prokurativama! Evo tko su pobjednici 60. Splitskog festivala

Druga večer jubilarnog 60. Splitskog festivala protekla je u znaku dobre pjesme i fešte, a kao i proteklu večer gledatelje pred malim ekranima i publiku na Prokurativama kroz program je vodio dobro uhodani voditeljski trio Duško Ćurlić, Mirna Maras i Doris Pinčić. Nagrade na Splitskom festivalu kući su ponijeli mnogi, a čitav popis, kao i tijek večeri donosimo ispod u tekstu.

Nagrada za najbolji stajling pripala je Adriani, mladoj pjevačici koja je otvorila festival pjesmom „Dođi, uzmi dušu“. Nagrada za najboljeg debitanta otišla je zapravo debitantici Filomeni koja je izvela pjesmu „Izdalo me more“. Nagrada za najbolji aranžman uručena je Nenu Belanu i Zorani Kačić Čatipović za izvedbu pjesme „Čarobna stvar“. Pjesma s najboljim stihovima prema ocjenama žirija bila je „Sve do kraja“ klape Praska. Nagrada za najbolju interpretaciju pripala je Frajlama i pjesmi „Voli me godinama“, a nagrada za najbolju pjesmu prema ocjenjivačkom sudu novinara pripala je mladoj Loreni Bućan koja je izvela pjesmu „Kako samo mater zna“, a s njom su se na pozornicu popeli i autori pjesme Tonči i Vjekoslava Huljić. Nagrada za najcjelovitije djelo prema ocjenjivačkom žiriju pripala je Ibrici Jusiću i njegovoj pjesmi „Budi čovjek“. „Brončani val“, nagradu stručnog ocjenjivačkog suda, dobio je Goran Karan za pjesmu „Dugo nisam bio mlad“, a odlukom glasova prisutne publike nagradu su odnijeli i Tomislav Bralić i Klapa Intrade. „Srebrni val“ pripao je Tediju Spalatu, „Srebrnog galeba“ od publike dobio je i Marko Tolja. „Zlatnim valom“, nagradom stručnog ocjenjivačkog suda, okrunila se Lorena Bućan i pjesmom „Kako samo mater zna“ . Prva nagrada publike „Zlatni galeb“ pripala je Neni Belanu i Zorani Kačić Čatipović i pjesmi „Čarobna stvar“.

Splićanima su na Prokurativama na početku večeri zapjevali Slavonka Mia Dimšić i miljenik publike Marko Tolja pjesmu "Sva blaga ovog svijeta", a nakon njih natjecateljski dio od ukupno 22 pjesme, otvorila je mlada Adriana s pjesmom „Dođi, uzmi dušu“. Nakon nje pozornicu su preuzeli Boris Oštrić i grupa Ribari i otpjevali „Meni treba mirno more“. Iza njih na pozornicu je došao bivši natjecatelj "Voicea" Marin Jurić Čivro s pjesmom „Nije dovoljno“, a onda su to učinili i domaćini Splitski tenori s pjesmom „Pisma Splita“. Atmosferu na Prokurativama dodatno je podignuo uz vesele i plesne taktove s pjesmom„Nema Bolje“ Ivo Perkušić, a onda je mirnije tonove sa „Sve do kraja“ otpjevala Klapa Praska. Poslije njih publici je pjevala i Filomena s pjesmom „Izdalo me more“. Tu je bio i Petar Dragojević koji je otpjevao „To ne mogu podnit, a zaredale su se tu pjesme brojnih rado viđenih lica naše estrade pa je Ibrica Jusić zapjevao „Budi čovjek“. Nakon njega sastav Frajle oduševile su okupljene na Prokurativama pjesmom „Voli me godinama“, a čuli smo i Harija Rončevića s pjesmom „Idem jugu svom“ pa onda i Klapu Rišpet i pjesmu „Maka maka“.

Zapjevali su i Alen Nižetić te predstavio pjesmu „Samo mi se javi“ i vječni zabavljač Jole s pjesmom „Fali ona meni“. Najveća pobjednica večeri, koja je osvojila ocjenjivački sud novinara i stručni ocjenjivački sud, Lorena Bućan, čiju pjesmu potpisuju Tonči i Vjekoslava Huljić, otpjevala je „Kako samo mater zna“. Splićani su između ostalog mogli čuti i pjesme Zadranina Mladena Grdovića „Kad duša boli“, a nakon njega na pozornicu je opet stigao Tolja s pjesmom „O tebi ovisan“. Među omiljenim Dalmatincima bio je tu i Giuliano i njegova pjesma „Pjeva mi se, ali nemam s kim“. Veseli duet „Čarobna stvar“ izveli su Neno Belan i Zorana Kačić Čatipović, a potpuno drugi ton na pozornicu festivala donio je Tedi Spalato s pjesmom „Ne zamiri vilo“. Predzadnji se pred Splićane na Prokurativama pojavio Goran Karan te s pjesmom „Dugo nisam bio mlad“ čestitao Splitskom festivalu 60. rođendan. Za atmosferu su se na kraju pobrinuli Tomislav Bralić i Klapa Intrade s pjesmom „Ostajem tu“.