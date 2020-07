Andrea Šušnjara: 'Odgojila me samohrana majka i zato znam koliko žene mogu biti jake'

Andrea Šušnjara punih je deset godina pjevačica grupe Magazin te će tako uskoro postati i najdugovječnija pjevačica jedne od naših najpopularnijih pop-grupa. Svestrana Andrea uz pjevačku karijeru uspjela je završiti predškolski odgoj, a ide joj i na ljubavnom planu. Već je dvije godine u vezi sa sedam godina mlađim Markom Juričićem, s kojim smo je prvi put mogli vidjeti lani na CMC festivalu u Vodicama.

Grupa Magazin nedavno je predstavila novi singl “Samo da se zna (jaka sam ti ja)”, koji je iznenadio fanove zbog malo tvrđeg, “rokerskijeg” izričaja. Koliko se vama svidjela pjesma i promjena imidža?

Svaku pjesmu odmah na jednom od prvih slušanja doživim na svoj način i tako je i iznesem. Ovu pjesmu upravo sam tako doživjela i ne bih bila zadovoljna da nije upravo ovako upakirana. Imam sreću što mi Huljići i magazinci vjeruju i daju otvorene ruke da se zaigram i ostvarim što sam zamislila. Sretna sam što radim s kvalitetnim ljudima koji prihvate moje ideje i uspješno ih provedu u djelo. Isto tako zaželjela sam se promjene i novog zvuka jer ne možemo uvijek svirati pet istih pjesama. Moramo ponuditi publici uz stare pjesme i nešto drukčije i modernije....

Snimili ste spot koji je pomalo mračan, a i vi u njemu imate outfit u kojem vas nismo dosad baš imali prilike vidjeti. Sviđa li vam se taj imidž i biste li se mogli tako odjenuti i za neki izlazak?

Uz ovakvu moćnu pjesmu pomalo opasnog zvuka i teksta i styling je morao biti upečatljiv. Na ideju maske od perlica i kože došla sam zbog korone, kada smo bili primorani nositi maskice. Odmah sam kontaktirala splitsku umjetnicu Olju Einfalt i ponudila joj suradnju. Jako mi se sviđa ovaj odvažniji look. Glazbeni spotovi i scena nama umjetnicima daju malo veću slobodu, ali ne bih mogla zamisliti da privatno nosim scenske kostime.

U kakvim se inače odjevnim kombinacijama najbolje osjećate, što najviše volite nositi?

Najbolje se osjećam u casual varijantama, tijekom dana najčešće me možete vidjeti u trapericama, majici i šilterici, a navečer u kratkim koktel-haljinicama.

Pjesma je posvećena jakim ženama. Smatrate li i sebe takvom?

Naravno, ja sam uvijek na ženskoj strani i volim se u svojim pjesmama obraćati ženama. Smatram da su žene jače od muškaraca i volim ih podsjetiti na to.

Proteklih godina u svijetu je aktualan #metoo pokret, koji su pokrenule upravo jake žene. Što mislite o tome?

Odgojila me samohrana majka, koja mi je usadila emotivnu snagu i pokazala mi koliko žena može biti jaka i snažna te me naučila da ne ovisim ni o kome. Diskriminacija na temelju rase, spola, novca ili bilo čega je pogrešna. Svaka je žena vlasnica svog tijela i svog života i može s njim raditi što je volja.

Punih je šest godina prošlo od posljednjeg albuma Magazina “Mislim pozitivno”. Je li konačno došlo vrijeme za novi? Kad ga možemo očekivati?

Do kraja godine sigurno, budući da nas je korona spriječila da putujemo i radimo koncerte uživo u onoj mjeri kao dosad. Uhvatili smo se studija i već imamo pjesmu kojom ćemo zaključiti novi album.

Već ste punih deset godina pjevačica Magazina te ste tako uz Rozgu najdugovječnija pjevačica grupe. Vjerujem da je i vama taj podatak pomalo nezamisliv. Kako gledate na proteklih deset godina?

Kada sam pozvana da budem glavni vokal i lice Magazina, znala sam da ću se, ako prihvatim tu ulogu, tu i zadržati neko vrijeme, jer nisam osoba koja lako odustaje i koja voli promjene. Međutim, desetljeće provedeno u Magazinu nisam mogla ni zamisliti, nemam osjećaj da sam toliko dugo u grupi. Povremeno me publika podsjeti na to, npr. kada me djeca od 7-8 godina pitaju: “Teta, jeste li vi oduvijek u grupi Magazin?” ili kada me vide na ulici pa me zovu “gospođa Magazin”, to me zapravo vrati u realnost (smijeh).

Jeste li kao djevojčica pjevali pjesme Magazina i sanjali da ćete možda jednom postati pjevačica te grupe?

Prva pjesma Magazina koju sam čula kao curica od tri godine je “Zidam kuću trokatnicu” i jako sam je voljela pjevati, čak imam i snimku na kazeti gdje pjevam Kekov dio pjesme... Voljela sam i pjesme “Simpatija” i “Nostalgija” pa bih kući glumila i pjevala i dionice Danijele Martinović i opernih pjevačica...

Završili ste predškolski odgoj. Kako ste se odlučili baš na taj fakultet i namjeravate li se ikad baviti tim poslom?

Odabir tog smjera bio mi je sasvim prirodan i logičan jer jako volim djecu, glazbu i likovni, tako da je to za mene bio užitak. Bilo je izazovno ići paralelno na fakultet kao redovita studentica i graditi estradnu karijeru, ali uspjela sam. Otvoriti svoj vrtić ili igraonicu definitivno je jedan od mojih životnih ciljeva i planova, ali nisam imala vremena posvetiti se toj svojoj drugoj karijeri zbog obveza u grupi Magazin. Vidjet ćemo kada će i to doći na red.

Rođena ste Splićanka. Kako biste nekom opisali splitski mentalitet? Zbog čega je Split “najluđi grad na svitu”?

Moj mentalitet je, kako kaže poznata pjesma grupe TBF, “Uvik kontra”. U pitanju je naš poznati splitski dišpet i zbog toga smo većinom uporni i “teški”.

Jeste li poput prave Dalmatinke više za ribu ili za meso? Kako izgleda vaša prehrana i volite li kuhati?

Više sam za riblji meni, pogotovo ljeti, i velika sam ljubiteljica japanske kuhinje i sushija. Kuhati znam, ali ništa komplicirano, živim sama pa većinom jedem vani jer nemam kada ni za koga kuhati na veliko, iako mi je ova koronakriza došla kao kulinarska škola jer sam malo više kuhala i spremala te samim time i unaprijedila znanje.

Volite li više pjevati brže ili sporije pjesme?

Volim općenito lijepe melodije, a tempo ovisi o mom raspoloženju i prilici. Nekada na koncertima, ovisno o publici, sporu pjesmu modificiramo u plesni ritam i obrnuto.

Koje glazbenike privatno slušate?

Privatno slušam stranu glazbu, većinom pjesme mog djetinjstva, a volim i otkrivati nove pjesme i nove izvođače koji drmaju svjetskim top listama. Najdraža mi je već godinama Lady Gaga.

Prije 11 godina nastupali ste na Euroviziji s Igorom Cukrovom. Kako danas gledate na to iskustvo i biste li voljeli s Magazinom predstavljati Hrvatsku na nekoj Euroviziji?

Pamtim to kao jedno poprilično stresno iskustvo. Bio je to za mene velik izazov, nastupati pred tolikim auditorijem zbilja je neopisivo. Drago mi je da smo opravdali povjerenje publike i glasača i ušli u finale, što godinama nakon nas nitko nije ponovio. Ne vidim se više na Eurosongu, za tako nešto treba imati puno hrabrosti, mislim da je došlo vrijeme da se neke nove mlade generacije okušaju na tom natjecanju.

Kako ste proživjeli protekle mjesece? Bojite li se korone?

Jako teško, kao i svi glazbenici, budući da su nam od ožujka otkazani ili odgođeni svi dogovoreni nastupi i koncerti. U ovih 10 godina otkako sam u grupi ovo nam je najdulji period između koncerata, a meni, koja sam naučila tijekom vikenda otići u Kanadu ili na tjedan dana u Ameriku i Australiju, karantena pada izrazito teško. Nadam se da će se situacija čim prije stabilizirati da možemo nastaviti svojim tempom. Ne bojim se toliko zbog sebe koliko zbog bake koja ima 82 godine, tako da nju najmanje viđam, što mi izrazito teško pada.

Vidite li se u solo karijeri ili su vam svi planovi vezani za Magazin?

Još se ne vidim u solo karijeri, ali nije isključena ni ta opcija, u grupi super funkcioniramo, sve ide glatko po planu i programu. Keko i Zeljko su mi kolege, mentori i obitelj, više vremena provodim s njima na putu nego s vlastitom obitelji i vezala sam se za njih. Znam da će me uvijek podržati bez obzira na to kakvu odluku donijela.

S dečkom Markom u vezi ste dvije godine. Čime vas je osvojio?

Inače ne volim puno govoriti o privatnom i ljubavnom životu. Sretna sam i to je sve što ću otkriti za sada.

Razmišljate li o braku i majčinstvu?

Naravno da razmišljam, ali sve u svoje vrijeme, ne žuri mi se.

Kakva je Andrea privatno? Što vas veseli, a što vas može razljutiti?

Smatram da sam ista privatno i poslovno, na sceni pred publikom i pred kamerama ne glumim, nego se ponašam isto onako kako bih se ponašala i da sam okružena obitelji i prijateljima. Vesele me putovanja, pjevanje, dobri ljudi, životinje... a ljute me zloba i dvoličnost.