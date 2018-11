"Radovan baca daske" i ostali stihovi koje pogrešno pjevamo

Koliko ste puta pjevali neku pjesmu na svoj način, da bi puno godina kasnije shvatili da ste pjevali potpuno krivo?

Ovakve situacije bile su češće u osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća kada niste jednim klikom miša na internetu provjeriti prave stihove. Od tad datiraju još dva najpoznatija krivo protumačena stiha. Mnogi su “Another Bites A Dust” grupe Queen pjevali kao “Radovan baca daske”, a “Message in A Bottle” od Policea kao “Mesečina bato”. Pjesma koja se u gotovo svim istraživanjima javlja kao ona čiji se refren krivo čuje je “Sidewinder Sleeps Tonite”, grupe R.E.M. Michael Stipe pjeva “‘Call me when you try to wake her”, a mnogi misle da je stih “Calling Jamaica”.

Bon Jovi u svom velikom hitu “Livin’ On A Prayer” pjeva “It doesn’t make a difference if we make it or not”. Pogrešno shvaćeni stih je “It doesn’t make a difference if we’re naked or not”. Sjećate li se i velikog hita “There Must Be An Angel” Eurythmicsa? Annie Lennox pjeva “Must be talking to an angel”, a čini se kao da kaže “Must be talking to a ninja”. Prije nekoliko godina čuli smo i nešto što je nasmijalo gledatelje popularnog showa Late Night With Jimmy Fallon.

Jedna je gledateljica Fallonu napisala kako je umjesto stihova “If you start me up I’ll never stop” čula ni manje ni više nego “In Yugoslavia you'll never starve”. Posebno valja izdvojiti pjesme iz Hrvatske i regije, od kojih su neki pogrešno protumačeni stihovi postali pravi evergreeni. Tako je netko “Bacila je sve niz rijeku” Indeksa prepjevao kao “Bacila je svemir zeku”. Ovaj stih je postao toliko popularan da je dobio i svoj meme na internetu.

Neki koji možda nisu upoznati s riječi vagabundo mislili su da Goran karan pjeva “Ja sam samo vaga, bundo”, pa je i taj krivo ispjevani stih dobio meme, a slično je bilo i sa “Zorom bilom” Tomislava Bralića i klape Intrade. “Tvoja mati usnula je”, pjeva Bralić, a neki su to čuli kao “tvoja mati u snu laje”

Petar Grašo u hitu “Volim i postojim” pjeva “Godine prolaze dvadeseti vijek”, no mnogi su čuli “Godine prolaze dvadeset i dv’je”. Jedan od najvećih hitova Haustora pjesma je Ena, u kojoj Darko Rundek pjeva “Ja, Ena, nisam tvoj sin”, dok su mnogi čuli “Ja, Ena, nisam fosil”. Grupa Jinx u pjesmi “Na plaži” pjeva “ Daleko je more, daleko je plaža zabluda”, a neki su čuli “Daleko je more, daleko je plaža od Zagreba”.

Znate li što pjeva Prljavo kazalište u refrenu Marine? Pjesma ide: “Jer nitko nije znao sakrit suze k’o Marina”, dok su krivo protumačeni stihovi “Jer nitko nije znao za Francuze k’o Marina”.

A evo i osobnog favorita. Colonia je imala pjesmu “Ti da bu didu da”, koja je neke zbunjivala. Naime, Indira u refrenu pjeva: “ Ljuljaju se kreveti ti da bu di bu da”, a pokvarena mašta nekima je to prevela u “Ljuljaju se kreveti, kad baba didu da”. I za sam kraj nešto o čemu možda niste vodili računa. “Kavana, kavana, kavana pivan ja”, pivao je Neno Belan.

Jedino što ne pjeva o kavani. Pjesma se zove “Ka’ Vanna”, što će reći da je Neno mislio da pjeva kao Vanna Vrdoljak.

Pogledajte video u kojem vam slavna trenerica pokazuje kako izgubiti posljednja tri kilograma: