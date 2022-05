Pukla ljubav! Poznati par više ne živi skupa: 'Vratio se na selo otkud je i došao, tamo mu je bolje'

Influencer Borna Rastović, mlađoj publici poznat kao 8rasta9 i plesačica i influencerica Martina Vuletić više ne žive zajedno. Influenceri su prije nekoliko mjeseci uselili zajedno u stan u Zagrebu, a nakon nekog vremena prestali su objavljivati zajednički sadržaj na društvenim mrežama. To je navelo njihove obožavatelje da posumnjaju da se nešto promijenilo u njihovu odnosu. Reagirala je i Martina koje je potvrdila da u stanu trenutačno živi sama.

"Mislim da je on već odgovorio na to pitanje, ako se ne varam. Vratio se u Ivanić-Grad, vratio se tamo odakle je i došao, tamo mu je bolje. Kaže da više voli život na selu, kod mame i tate. Mislim da je on to sve napisao. Nemojte me pitati stvari na koje vjerojatno već znate odgovor", odgovorila je obožavateljima na pitanje na društvenim mrežama.

Foto: Instagram Inače, Rastović i Vuletić nikada nisu potvrdili da su u vezi, iako su zajedno odlazili na obiteljska okupljanja te vjenčanja, a cijelo vrijeme su se nazivali cimerima.

Početkom pandemije nagađalo se kako su oni samo prijatelji, jer je Martina tada bila u vezi. No, vrlo brzo je postalo jasno kako se tu ipak radi o nečem više. Zajedno su provodili puno vremena te sudjelovali u kampanjama brojnih brendova, a kao šlag na torti stiglo je zajedničko useljenje.

Dodajmo da je Borna već bio u vezi s influencericom. Radi se o ljubavi s Nikom Pavičić, a par je svoju ljubav potvrdio na YouTubeu. Nakon prekida svaki je otišao svojim putem te nastavio raditi na svojim karijerama.

Borna trenutačno na Instagramu ima više od 237.000 pratitelja, a veliku zajednicu ima i na YouTubeu gdje njegov sadržaj prati 327.000 ljudi.

VIDEO Proba Prljavog kazališta za predstojeću turneju