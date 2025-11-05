Priprema se film o Halidu Bešliću, menadžer otkrio detalje: 'On je simbol čitave epohe'

Život i karijera jedne od najvećih glazbenih ikona ovih prostora, Halida Bešlića, koji je preminuo početkom listopada, uskoro će dobiti i svoje filmsko ostvarenje. Kako doznaje Kurir, u pripremi je biografski film o legendarnom pjevaču čije su pjesme obilježile generacije i koji je svojom jednostavnošću i humanošću osvojio milijune ljudi.

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u rodnoj Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih godina, sve do stjecanja kultnog statusa jedne od najprepoznatljivijih glazbenih osobnosti Balkana. Poseban naglasak bit će stavljen na prekretnice u njegovu životu – tešku prometnu nesreću koju je preživio, neizmjernu ljubav prema obitelji i publici, brojna humanitarna djela te skromnost koju je zadržao i u trenucima najveće slave.

– U sarajevskoj čaršiji već se šuška da je počela realizacija filma o Halidu. On je simbol čitave jedne epohe, čovjek čija priča u sebi nosi sve – radost, tugu, borbu i ponos. To neće biti samo film o pjevaču, već o čovjeku koji je svojom glazbom znao ujediniti ljude – otkrio je poznati bosanski menadžer, koji je ipak zamolio za diskreciju. – Kada se dovrši nacrt i sve dogovori s obitelji, javnost će biti pravodobno obaviještena. Za sada je sve na razini ideje, ali lijepe ideje koja polako dobiva svoj oblik – dodao je Kurirov sugovornik.

Halid je još prije nekoliko godina izjavio kako bi mu bila čast da njegov život postane filmska priča, ali da istodobno osjeća stanovitu nelagodu zbog toga kako će na kraju izgledati: – Nadam se da će to biti iskreno, da će ljudi prepoznati mene, onog Halida koji je uvijek bio svoj – rekao je tada. Prema prvim informacijama, snimanje će se odvijati na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, a premijera filma, ako sve bude po planu, očekuje se krajem 2026. godine.