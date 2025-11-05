Jedan od junaka senzacionalne pobjede u Kupu Hrvatske ljubi našu poznatu glumicu, njihova priča je poput bajke

Sportska vijest dana u Hrvatskoj danas je pobjeda četvrtoligaša Nk Kurilovca nad NK Istrom u osmini finala SuperSport Kupa. Kurilovec iz Velike Gorice favorizirane goste pobijedio je rezultatom 2:1m a pogotke za njih postigli su Mateo Pršir i Dominik Furmek, dok je jedan od najboljih igrača bio Goziembah Noble Makuochukwu, poznatiji kao Mak Noble (23). Mak je suprug naše glumice Petre Dugandžić (49), a njihova ljubavna priča proteklu godinu bila je jedna od najzanimljivijih priča kod nas.

Njihov put do bračne luke nije bio posut ružinim laticama, već je predstavljao pravu odiseju ispunjenu birokratskim kalvarijama, skepsom okoline pa čak i životnim opasnostima. Glumica, poznata po ulogama u serijama "Sjene prošlosti" i "Larin izbor", svoju je "najluđu ljubavnu priču" odlučila bez cenzure podijeliti s javnošću kroz autobiografsku monokomediju "Nikome ni riječi!", ne samo kako bi proslavila 20 godina karijere, već i kako bi potaknula empatiju u društvu koje se, kako kaže, tek navikava na svoju novu, multinacionalnu stvarnost.

Sve je započelo u Africi, kontinentu koji je Petru oduvijek privlačio i gdje je otputovala u vlastitom aranžmanu u potrazi za novim domom. Tamo je, na jednom nogometnom turniru, upoznala Maka. Nakon kratkog druženja, veza se nastavila razvijati na daljinu.

- Nije bilo lako na daljinu i prošao je pakao u početku s mojim povjerenjem. Uporno sam racionalno odbijala mogućnost nas, zbog svih logičnih razloga koje nameću društvene norme. Nije odustajao i sva moja opiranja je izdržao. Nismo se odvajali od telefona osim u spavanju ili poslu, treningu ili utakmicama, kazala nam je Petra.

Mak je u Hrvatsku stigao s turističkom vizom i odmah počeo trenirati te igrati za jedan trećeligaški klub. Sreća zbog zajedničkog života bila je pomiješana sa strahom od neizbježnog rastanka. Pokušaji da mu se produži viza bili su uzaludni i Mak se, teška srca, morao vratiti u Nigeriju. Novi zahtjev za vizu, predan preko nogometnog kluba i potkrijepljen uloženim novcem i nadom, glatko je odbijen uz suludo obrazloženje: "sumnjamo da su tvrdnje neistinite". Ta razdvojenost, ispunjena satima videopoziva i poruka, samo ih je, tvrdi glumica, još jače povezala. Vjenčali su se u Nigeriji.

- Vjenčanje u retrospektivi izgleda krajnje duhovito. Odvilo se u matičnom uredu s njegovom najbližom obitelji. Rešetke su na prozorima, jer ih tamo svaka kuća ima zbog krađa. Ventilator na stropu ne radi. Struje nestaje svako malo, klima uređaji su pojava samo u jako bogatim kućama, ali ne i državnim institucijama. Matičarka s brkovima drži mali ručni ventilator koliko god bliže može mom licu, na kojem se topi šminka. Oboje imamo ogromnu tremu, ali se držimo čvrsto za ruke i zapravo smijuljimo iznutra. Tradicionalni otac, sa smiješkom potpisuje vjenčani list. Ma da vam budem iskrena, meni je to sve krajnje zabavno, to je moja bajka.

Ni nakon vjenčanja u Nigeriji borba nije bila gotova. Kako u Hrvatskoj ne postoji nigerijska ambasada, Petra je morala otputovati u Budimpeštu kako bi legalizirala njihov vjenčani list. Tek s tim dokumentom mogla je kod hrvatskog matičara dobiti domaći vjenčani list i napokon predati zahtjev za spajanje obitelji. Kada je Mak konačno dobio dozvolu za boravak i stigao u Zagreb, Petra je preuzela još jednu ulogu – onu nogometne menadžerice. "Kako ne odustajem kada nešto odlučim, rekla sam: 'Dobro, onda ću ja'", ispričala je glumica. Ubrzo mu je i pronašla angažman u NK Dugopolju, a sad igra za NK Kurilovec, klub koji je ovom pobjedom ušao u povijest.