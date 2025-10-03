FOTO Zgodna trenerica iz 'Života na vagi' pozirala u minijaturnim kupaćim gaćicama: 'Živa vatra'

Poznata fitness trenerica i zvijezda popularnog showa "Život na vagi", Mirna Čužić, posljednjom objavom na Instagramu ne samo da je zagrijala atmosferu i podsjetila nas na ljepotu kasnog ljeta, već je svojim pratiteljima poslala i duboku, inspirativnu poruku o važnosti mentalne snage, samopoštovanja i pronalaženja istinske radosti u malim stvarima. U seriji fotografija koje odišu slobodom i srećom, Mirna je pokazala svoju zavidnu figuru. Na prvoj fotografiji, koja je odmah privukla najviše pažnje, vidimo Mirnu kako sjedi na drvenom molu, s morem i dalekim planinama u pozadini.

Odjevena samo u minijaturni bikini i široku sivu majicu koju je vjetar razigrano podigao, Mirna je podigla ruke u zrak u znak potpunog prepuštanja trenutku. Njezin osmijeh je zarazan, a cijela scena odiše energijom nesputane sreće. Slika je to koja savršeno utjelovljuje njezinu poruku: "Najbolje stvari u životu su divlje i slobodne!" No, ono što ovu objavu čini posebnom nije samo prizor isklesanog tijela, rezultat godina discipline i napornog rada, već i promišljeni tekst koji ga prati.

"Mislim da se nikad neću prestati diviti moru, veseliti vjetru i sportovima koje nosi sa sobom. Uzbuđenje koje raste kad adrenalin skoči i kad poletiš/pojuriš u daljinu… i onda čitanje knjige. I još ako je tema iz psihologije", napisala je Mirna, otkrivajući dvije strane svoje osobnosti – onu adrenalinsku, koja žudi za akcijom i sportom, i onu introspektivnu, koja pronalazi mir u tišini i dobroj knjizi. Upravo je ta druga fotografija u objavi ključ za razumijevanje dubine njezine poruke. Na njoj Mirna u krupnom planu drži knjigu "Šest stupova samopoštovanja" autora Nathaniela Brandena, djelo koje se smatra temeljem literature o samopomoći i psihologiji. Ovaj odabir nije nimalo slučajan, pogotovo u svjetlu nedavnih događaja i izazova s kojima se ova snažna žena suočava.

Mirna je u nastavku teksta izrazila zahvalnost na životu uz more, nečemu što, kako kaže, nikada ne bi mijenjala. No, njezina poruka nadilazi osobnu sreću i postaje univerzalan poziv svima koji je prate. "Nadam se da i vi nađete nešto svoje u danu. Neko veselje koje vas ispuni i zatitra vam srce svaki put - kao da to radite prvi put… bilo to pjevanje, crtanje, pisanje, igra s djecom ili neki sport ili nešto drugo samo vaše. Važno je da imaš u životu ono nešto svoje od čega ti zaigra srce", poručila je emotivno, podsjećajući nas na važnost njegovanja vlastitih strasti i hobija kao temelja sretnog i ispunjenog života.

Njezini pratitelji, naravno, nisu ostali imuni na ovu kombinaciju zapanjujućeg izgleda i inspirativnih riječi. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a obožavatelji su je obasuli komplimentima. "Živa vatra", "Lijepo izgledaš", "Zgodna", samo su neke od pohvala koje su se našle ispod objave, dokazujući još jednom koliku podršku i divljenje Mirna uživa u javnosti.