Princ Harry svojim je prijedlogom zaprepastio Camillu: 'Ispljunula je čaj i rekla da je to smiješno'

Tjednima prije smrti kraljice Elizabete, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle zaustavili su se u Britaniji na putu za Haag, kamo su se zaputili kako bi prisustvovali Invictus igrama.

Tada je novi britanski kralj inzistirao na susretu sa svojim sinom, a oni su navodno zakasnili na sastanak te je Charlesu bilo ostalo samo 15 minuta za razgovor s njima. Iako se navodi kako su se otac i sin "srdačno pozdravili", izvori tvrde da je atmosfera bila napeta.

Britanski Mirror objavio je da je kraljica supruga Camilla bila toliko zaprepaštena kada je Harry predložio da nepristrana treća strana bude posrednik u rješavanju obiteljskih nesuglasica da je ispljunula čaj.

- On je zapravo predložio da koriste posrednika kako bi pokušali riješiti stvari, što je Charlesa pomalo zbunilo, a Camilla je ispljunula čaj te je rekla Harryju da je to smiješno i da su oni obitelj i da će to sami riješiti - kazao je upućeni.

Podsjetimo, Harry je sa suprugom ostavio kraljevske obaveze i preselio u Ameriku, a potom su dali i intervju u kojem su iznijeli brojne optužbe. Nakon vremena šutnje, princ William bratu je ponudio ruku pomirenja i to nakon smrti kraljice u trenutku kada su izašli pred okupljenu javnost.

Dodajmo da princ Harry i Meghan u studenom planiraju objaviti svoje memoare, a u palači su navodno zbog toga svi jako zabrinuti.

