Sjećate li je se? Pjesme iz dva hit filma donijele su joj Oscare, danas ima 63 godine i još nastupa

Kada govorimo o glazbi i filmovima 80-ih, jedan od onih filmova koji će mnogima među prvima pasti na pamet jest "Flashdance" i nezaboravna naslovna tema "What A feeling", koja je 1984. dobila i Oscar za najbolju originalnu pjesmu. Koautorica i pjevačica ove pjesme je Irene Cara (63), koja se tri godine prije "Flashdancea" proslavila filmom "Fame" u kojem je glumila glavnu ulogu i otpjevala naslovnu pjesmu.

Cara je rođena u Bronxu, New York City, kao najmlađa od petero djece. Njezin otac, Gaspar Escalera, tvornički radnik i umirovljeni saksofonist, bio je Portorikanac, a njezina majka, Louise, poslužiteljica u kinu, bila je kubansko-američkog podrijetla. U dobi od tri godine Irene Cara bila je jedna od pet finalistica izbora za "Little Miss America". Počela je svirati klavir po sluhu, zatim je ozbiljno učila glazbu, glumu i ples.

Svoju glumačku karijeru započela je na televiziji na španjolskom jeziku, profesionalno pjevajući i plešući. Kao dijete, Cara je snimila ploču na španjolskom jeziku i engleski božićni album. Pojavila se na velikom koncertu posvećenom Dukeu Ellingtonu na kojem su nastupili Stevie Wonder, Sammy Davis Jr. i Roberta Flack. Uslijedilo je i nekoliko uloga na televiziji, no uloga u filmu "Fame" ("Slava"), vinula je u orbitu.

Cara je prvotno dobila ulogu plesačice, ali kad su producenti David Da Silva i Alan Marshall te scenarist Christopher Gore čuli njezin glas, ponovno su napisali ulogu Coco Hernandez. Kao Coco Hernandez, otpjevala je i naslovnu pjesmu "Fame" i drugi singl iz filma, "Out Here on My Own".

Ove su pjesme pomogle da soundtrack filma dođe na prva mjesta mnogih svjetskih top lista. Daljnja povijest ispisana je na dodjeli Oscara te godine: bilo je to prvi put da su dvije pjesme iz istog filma nominirane u istoj kategoriji i da ih je obje otpjevao isti izvođač. Tako je Cara imala priliku biti jedna od rijetkih pjevačica koja je na dodjeli Oscara izvela više od jedne pjesme; "Fame", koji su napisali Michael Gore i Dean Pitchford, osvojila je nagradu te godine. Cara je 1980. zaradila nominacije za Grammy za najboljeg novog izvođača i najbolju žensku pop vokalnu izvedbu, kao i nominaciju za Zlatni globus za najbolju filmsku glumicu u mjuziklu. Billboard ju je proglasio najboljim novim izvođačem, dok ju je Cashbox Magazin nagradio i kao pjevačicu koja najviše obećava i kao najbolju pjevačicu. Kad su je producenti TV serije "Fame" zamolili da ponovi svoju ulogu Coco Hernandez, odbila je kako bi se usredotočila na svoju pjevačku karijeru. Erica Gimpel preuzela je ulogu.

Godine 1983. Cara je dosegla vrhunac svoje glazbene karijere s naslovnom pjesmom za film Flashdance: "Flashdance... What a Feeling", koju je napisala zajedno s Giorgiom Moroderom i Keithom Forseyem. Irene je kasnije priznala da je u početku oklijevala raditi s Giorgiom Moroderom jer nije željela pozivati ​​na daljnje usporedbe s drugom umjetnicom koja je radila s Moroderom, Donnom Summer. No, suradnja se isplatila i postala je hit u nekoliko zemalja, te donijela nekoliko nagrada za Caru. Osvojila je Oscara 1983. za najbolju pjesmu 1984., nagradu Grammy za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu, 1984. nagradu Zlatni globus za najbolju originalnu pjesmu i American Music Awards za najbolju R&B izvođačicu i najbolji pop singl godine.

Irene je nastavila glumiti i pjevati i tijekom 80-ih, no nije uspjela ponoviti uspjehe pjesama i filmova "Fame" i"Flashdance". U 90-ima je često nastupala u Europi, a pjevati je nastavila i u 21. stoljeću. Posljednji album izašao joj je 2011. godine, no još uvijek povremeno nastupa sa svojim bendom Hot Caramel.

