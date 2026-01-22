Princ Harry slomio se u sudnici: Učinili su život moje supruge Meghan apsolutnim paklom

Princ Harry, vojvoda od Sussexa, u srijedu je na Visokom sudu u Londonu dao dramatično i iznimno emotivno svjedočanstvo u tužbi protiv izdavača tabloida Daily Mail, Associated Newspapers Ltd (ANL). Tijekom unakrsnog ispitivanja koje je trajalo nešto više od dva sata, princ je djelovao defenzivno i borbeno, no pri samom kraju svjedočenja slomio se i na rubu suza progovorio o cijeni koju su on i njegova obitelj platili zbog, kako tvrdi, neprestanog medijskog progona. Dok mu je glas pucao, izjavio je da je izdavač život njegove supruge Meghan učinio "apsolutnim paklom". Taj trenutak, u kojem je jedva susprezao emocije, označio je vrhunac dana koji se iščekivao kao ključan u njegovoj dugogodišnjoj borbi protiv britanskih tabloida, a [cijelu situaciju pomno su pratili svjetski mediji. "Nastavljaju me proganjati. Učinili su život moje supruge apsolutnim paklom", rekao je princ vidno potresen prije nego što je napustio klupu za svjedoke.

Vojvoda je jedan od sedam istaknutih tužitelja, među kojima su i pjevač Sir Elton John te glumica Elizabeth Hurley, koji terete ANL za "jasnu, sustavnu i trajnu upotrebu nezakonitog prikupljanja informacija" tijekom dva desetljeća. Optužbe uključuju unajmljivanje privatnih istražitelja za postavljanje prislušnih uređaja u domove i automobile, presretanje telefonskih poziva i glasovnih poruka te dobivanje privatnih podataka prijevarom. Izdavač je sve optužbe nazvao "apsurdnim klevetama", tvrdeći da su se njihovi novinari oslanjali na legitimne izvore, uključujući bliske suradnike i prijatelje slavnih osoba koji su bili voljni dijeliti informacije. Obrana je najavila da će tijekom devet tjedana suđenja imenovati svoje izvore, pokušavajući dokazati da su informacije prikupljene na zakonit način.

Tijekom ispitivanja, odvjetnik obrane Antony White smirenim je tonom pokušao sugerirati da su informacije u spornim člancima potjecale od novinara koji su bili dio prinčeva društvenog kruga ili od njegovih prijatelja. Harry je takve navode oštro odbacio. "Moji društveni krugovi nisu propuštali informacije, želim da to bude apsolutno jasno", izjavio je princ, čiji su odgovori postajali sve kraći i oštriji. Njegova frustracija rasla je do te mjere da je sudac Matthew Nicklin morao intervenirati, upozorivši princa da se ne prepire s odvjetnikom i da je njegov posao odgovarati na pitanja, a ne voditi parnicu s klupe za svjedoke. Harry je tvrdio da su detalji iz članaka mogli doći jedino prisluškivanjem njegovih telefonskih poziva ili angažiranjem privatnih istražitelja da ga uhode.

U svojoj pisanoj izjavi na 23 stranice, koja je predana sudu, Harry je detaljno opisao kako su ga medijski napisi učinili "paranoičnim do krajnjih granica" i kako se osjećao kao da je pod "dvadesetčetverosatnim nadzorom". Posebno se osvrnuo na svoju vezu s bivšom djevojkom Chelsy Davy, navodeći kako je medijska hajka stvorila "ogroman pritisak" na njihovu vezu i učinila da se ona osjeća "kao da je lovina". Dodao je kako je pod takvim okolnostima "nemoguće održati vezu". Princ je čak optužio izdavača da su ga "vjerojatno htjeli natjerati na drogu i alkohol kako bi prodali više svojih novina".

Na pitanje zašto se na sporne članke, objavljene između 2001. i 2013. godine, nije žalio ranije, Harry je odgovorio kako mu to "nije bilo dopušteno" jer je bio član "institucije", misleći pritom na kraljevsku obitelj. Objasnio je kako je bio "uvjetovan" da prihvati medijsku pažnju slijedeći dugogodišnju kraljevsku politiku "nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj". Prekretnica je, kako je naveo, nastupila kada je njegova veza s Meghan postala javna. "Zlobni, uporni napadi, uznemiravanje i nametljivi, ponekad rasistički članci o Meghan" potaknuli su ga da prekine obiteljsku tradiciju i konačno tuži medije.

Ovaj sudski proces dio je prinčeve osobne misije reforme medija koje smatra odgovornima za smrt svoje majke, princeze Diane, koja je 1997. godine poginula u prometnoj nesreći bježeći od paparazza u Parizu. Harry je u svojoj izjavi naglasio da ovu tužbu smatra svojom "javnom dužnošću", nečim što mu je usadila majka. Na kraju svog svjedočenja, na pitanje vlastitog odvjetnika kako se osjeća, odgovorio je da je cijeli proces "ponavljanje traumatičnog iskustva". "Nikada nisam vjerovao da je moj život lovina koju ti ljudi mogu komercijalizirati", rekao je, dodavši kako je "fundamentalno pogrešno" što moraju ponovno prolaziti kroz sve to dok je sve što su tražili bila "isprika i preuzimanje odgovornosti". Suđenje se nastavlja, a ishod ove pravne bitke mogao bi imati dalekosežne posljedice za britanske medije.