Princ Harry i Meghan Markle primili su pozivnicu za krunidbu kralja Charlesa III.

Britanski princ Harry (38) i njegova supruga Meghan Markle (41) primili su pozivnicu za krunidbu njegova oca kralja Charlesa III.(74), no još uvijek neće javno potvrditi hoće li ići ili ne, rekao je u nedjelju Harryjev glasnogovornik.

Pripreme za događaj u svibnju zasjenile su izrazito kritične osude usmjerene prema kralju, Harryjevom starijem bratu princu Williamu i drugim članovima kraljevske obitelji iznesene u nedavnim memoarima, Netflixovom dokumentarcu i serijama i TV intervjuima. Nedavne javne i oštre kritike vlastite obitelji potaknule su spekulacije hoće li Harry, koji je odstupio s kraljevskih dužnosti 2020. godine biti pozvan na krunidbu, a ako bude pozvan, hoće li doći.

"Mogu potvrditi da je vojvoda nedavno primio email dopis od ureda Njegova visočanstva po pitanju krunidbe", rekao je Harryjev glasnogovornik. "Odluka o tome hoće li vojvoda i vojvotkinja pohoditi krunidbu zasad neće biti objavljena."

Buckinghamska palača još nije odgovorila na upit za komentarom.

Britanski mediji ovog su se tjedna raspisali o tome kako princ Harry i Meghan Markle ostaju bez svog doma u Velikoj Britaniji. Naime, kralj Charles ih je izbacio iz izbacio iz kraljevske rezidencije Frogmore Cottage tri godine nakon što su napustili Veliku Britaniju i trajno se nastanili u Kaliforniji. Obavijest o deložaciji princa i Markle izdala je Buckinghamska palača, nakon što su izašli Harryjevi memoari pod nazivom 'Spare'. Međutim, mediji pišu kako će, ukoliko požele doći na krunidbu, smjeti ostati u toj rezidenciji.

Daily Mail piše kako je ovu "tešku odluku" kralj donio upravo zbog onog što je princ Harry pisao u memoarima. Konkretno, zbog onog što je pisao o kraljici Camilli, njegovoj supruzi. Odluku nije donio lako, pogotovo jer nije htio "dolijevati ulje na vatru" svađe s kraljevskom obitelji, no medij piše kako je "kap koja je prelila čašu bila optužba princa Harryja kako je kraljica Camilla medijima prodavala priče o Meghan."

Prinčevi memorati izašli su početkom godine, a puni su sočnih detalja o kraljevskoj obitelji, a on je odlučio sav prljavi veš podijeliti s javnosti. Jedan od njih je i dio u kojem piše o svađi na vjenčanju između princeze Kate Middleton i Meghan Markle. Naime, u medijima je izašla priča kako je Meghan rasplakala Kate na vjenčanju zbog haljine, a Harry je odlučio ispričati svoju stranu priče. On inzistira na tome da je sve izazvala Kate koja nije bila spremna pomoći Markle koja se u to vrijeme borila sa situacijom sa svojim ocem Thomasom.

