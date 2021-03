Prije dvije godine iznenada je preminuo naš poznati voditelj: 'Užasno nedostaje, još uvijek ne vjerujem'

Na današnji dan prije točno dvije godine preminuo je mnogima omiljeni radijski voditelj Alen Balen s Yammat FM-a. Balenu (47) iznenada je pozlilo u Rovinju, a unatoč liječničkoj intervenciji nije mu bilo spasa.

Tužnu obljetnicu zabiljažili su i njegovi kolege s Yammata na Facebooku uz njegovu posljednju odjavu i emotikon srca.

Ispod objave odmah su se zaredali komentari slušatelja. "Njegov opći i glazbeni dijapazon, fantastičan ukus,stapanje nespojivih glazbenih žanrova,nepogrešivi prijelazi,'signature' glas...sretni smo što smo imali priliku i čast slušati takav kalibar voditelja u vašem eteru,ali tužni što nas i dalje ne oduševljava stvarima koje nismo dugo/ili nikad ni ne bi čuli da nije bilo njega...", glasi komentar jedne od slušateljica ispod objave. "Ako nedostaje nama, kako nedostaje tek vama... Glazbeni ukus nam se toliko poklapao... Da. Fali", nadovezala se druga. "Fali, fali, užasno fali", dodala je treća dok je bilo i onih koji se još uvijek ne mire s njegovim preranim odlaskom. "Još uvijek ne vjerujem", stoji u jednom od komentara.

Alen Balen u svijet radijskih medija ušao je kao DJ na Radiju 1 i spiker na Radiju 101. Paralelno s Radijem 1/101 počinje „vrtiti“ ploče u tada novom klubu Aquarius na Jarunskom jezeru. Klub ubrzo pokreće vlastitu diskografsku etiketu postavljajući temelje za glazbeno-klupsku priču koja će ostaviti neizbirisiv trag u kulturnom, glazbenom i zabavnom životu Zagreba.U Aquariusu kao producent/nakladnik strastveno realizira projekte uz koje će vezati sve svoje profesionalne, kulturne, civilizacijske i glazbene svjetonazore. Od live albuma grupe Cubismo sa Josipom Lisac i kremom newyorške salsa scene u Gavelli, sve do prvih albuma grupe Jinx. Svestrani Balen jedan je od pionira sinkronizacije stranih crtića na hrvatskom tržištu, bio je menadžer grupe Jinx. Aktivno u glazbi djeluje i diskografski, kroz etiketu Yammat records, na kojoj objavljuje Yammat, Nipplepeople, Mikija Solusa, Ivanu Rushaidat & Rakete, Florijan, Das Wegas... U veljači 2015. godine s Milanom Pehom i Sinišom Švecom pokrenuo je Yammat FM, koji je vrlo brzo osvojio srca slušatelja u Zagrebu, ali i šire. Svojim odabirom glazbe koja ne robuje formatiranju bili su preko interneta rado slušani i u drugim gradovima, pa i državama.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Rovinj: 11. WMF, panel diskusija 7 izazova radija 21. stoljeća 21.09.2018., Rovinj - 11. Weekend Media Festival. Panel diskusija 7 izazova radija 21. stoljeca. Alen Balen. Photo: Borna Filic/PIXSELL

- Prve dvije stvari koje mi padaju na pamet su zadovoljstvo i veselje. Zadovoljstvo zato što radimo posao koji jako volimo. Veselje jer smo uspjeli postaviti na noge u eteru medijsku priču koja je po mnogočemu drukčija od svega onoga što u Hrvatskoj u zadnjih par godina predstavlja pojam “modernog radija”. Kod nas se u eteru govori znatno više nego što je to slučaj s većinom ostalih radija - kazao nam je Balen godinu dana nakon pokretanja Yammata, kada je njihov jutarnji program bio nominiran za Večernjakovu ružu.

- Radio se dosta promijenio, no i dalje je tu kao podsjetnik na analogna vremena, vremena kada se sve činilo romantičnijim, ljepšim i nekako dubljim, intenzivnijim doživljajem svijeta oko sebe. Tehnologija je jako napredovala i omogućila stvari koje su do prije par mjeseci bile nezamislive, a kamoli do prije 20 godina. No radio, kao i bilo koji drugi medij i dalje nose ljudi. Autori. Sa svim svojim ljudskim nedostacima i prednostima. Od te ideje, ideje nesavršenih ljudi u eteru nećemo odustati, zato smo i pokrenuli našu priču. Zato se i dogodio Yammat FM. Možda nije poslovno pod svaku cijenu, no u svakom slučaju je iskreno i demokratično. Mislim da nas oni koji nas slušaju i prate, osim dobre glazbe prate i zbog toga - kazao je veliki zaljubljenik u radio u jednom od intervjua.

