Josipa Lisac o djetinjstvu: Vladalo je siromaštvo, meso sam jela jednom tjedno

Prošle su 54 godine otkako se Josipa Lisac pojavila na glazbenoj sceni kojom i dalje suvereno vlada i osvaja i mladu publiku koja se rodila kada i neki od njezinih najvećih hitova. O svojoj karijeri i privatnom životu glazbena diva je pričala s voditeljicom Anom Radišić u njezinom podcastu.

- Nisam odgojena na pohvalama, a i kasnije nisam dozvolila da pohvale utječu na mene i da se njima hranim. Nisam dopuštala ni da me kritika savlada. Osvještavala sam svoje mišljenje o sebi i svom radu. Meni nije bilo potrebno da mi se netko divi - istaknula je Josipa te dodala da je njezina duševna hrana glazba jer upravo je to ono što ona jest. Kroz razgovor s Anom prisjetila se i svog djetinjstva te siromaštva koje je vladalo u to doba pa tako kaže kako je odrasla na varivima, a meso jela samo jednom tjedno.

- Kasnije sam 20 godina bila vegetarijanka, a i danas meso jedem rijetko, uglavnom u društvu i iz pristojnosti. Moj Karlo je puno kuhao, on je bio chef, a ja šegrt. Bila sam jako mlada kad sam ga upoznala, imala sam samo 21 godinu, ali nije da nisam ništa znala“, prisjetila se Josipa svojeg nikad prežaljenog supruga Karla Metikoša, za kojeg kaže i da je bio njezin najveći kritičar.

Vježbanje i hodanje zaslužni su za Josipinu fit liniju, a kaže kako samo po stanu dok priča na telefon zna prehodati po dva kilometra. Ovo Valentinovo Josipa je održala i svoj prvi online koncert i kaže kako joj je to iskustvo bilo božanstveno. - Nije mi bilo čudno što nema publike jer ja se uvijek obraćam publici. Ja znam da su oni tu, ja to osjećam - izjavila je Josipa Lisac.

