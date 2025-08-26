Prije 50 godina Bruce Springsteen objavio je 'uličnu operu iz New Jerseyja' i jedan od najvažnijih albuma u povijesti

Kako se to obično radi u svijetu ozbiljnog glazbenog biznisa, svako toliko prilika je prisjetiti se diskografske prošlosti i reanimirati zanimanje za starije albume. Uskoro se očekuje novi paket vezan za album "Born to Run" Brucea Springsteena objavljen 25. kolovoza 1975. Upravo nijme Springsteen se nakon prvih albuma "Greetings From Asbury Park, NJ" i "The Wild, The Inocent and the E Street Shuffle", objavljenih 1973., nametnuo kao iduća velika priča američke rock scene. Završivši istovremeno na naslovnicama prestižnih magazina Time i Newsweek, "Born to Run" bio je prvi "veliki", masovno prihvaćen Springsteenov album kojim je definirao svoj autorski rukopis i zvuk pratećeg E Street Banda kakav je, s modifikacijama u pojedinim razdobljima, zapravo zadržao do danas. Dolaskom bubnjara Maxa Weinberga, gitarista Stevena Van Zandta zaokružio je ekipu glazbenika, mada je s Van Zandtom bio prijatelj od tinejdžerskih godina i svirao već ranije.

No, ključan je bio dolazak Jona Landaua u Springsteenovu ekipu, rock kritičara koji je nakon koncerta u Bostonu 1974. napisao poznati tekst naslovljen "Vidio sam budućnost rock'n'rolla, njeno ime je Bruce Springsteen". Landau, jedan od najpoznatijih američkih rock kritičara, uskoro postaje i Springsteenov koproducent na albumu "Born to Run"; bitno mu je pomogao u pročišćavanju skladateljske koncepcije, izravnosti zvuka, te uskoro postao, i do danas ostao, Springsteenov menadžer i jedan od najbližih prijatelja i suradnika. Sve to trebalo se dogoditi da bi "Born to Run" bio album čija je naslovna pjesma jedna od najpoznatijih himni rock povijesti koja se i danas nalazi u Springsteenovu repertoaru, po kojoj je naslov dobila i njegova književna autobiografija 2015. Tih godina objavljena je i luksuzna fotomonografija "Born To Run: The Unseen Photos" Erica Meole, sa svim neobjavljenim fotografijama iz tog razdoblja i s poznatom slikom s omotnice albuma na kojoj su Springsteen i saksofonist Clarence Clemons oslonjeni jedan na drugog, zabilježeni u jednoj od najpoznatijih poza na omotnicama albuma.

BBC je nedavno prikazao novi dokumentarac "When Bruce Springsteen Came to Britain", temeljen na prvim londonskim koncertima u dvorani Hammersmith Odeon, održanim nakon objavljivanja albuma "Born to Run". Bili su to ujedno i prvi Springsteenovi nastupi izvan SAD-a, a sjajni video materijali BBC-ja, koji je snimao čitav koncert, tek su trideset godina kasnije objavljeni u integralnoj verziji kao čitav koncert. Ove godine spekulira se da će glavni mamac, osim još nekoliko pjesama sa sessiona za "Born to Run" koje su ostale neobjavljene, biti famozne filmske snimke jednog od deset nastupa koje su Springsteen i E Street Band održali u newyorškoj dvorani The Bottom Line kolovoza 1975., koje je snimio dokumentarist Barry Rebo. Taj "sveti gral" neobjavljene povijesti navodno bi se trebao naći na novom box setu, a prvi dokaz da snimke postoji dao je Springsteenov video-arhivist i redatelj dokumentaraca Thom Zimny koji je filmske dijelove tog koncerta prikazao na jednom od seminara o Springsteenu održavanom pred nekoliko godina. Potvrdio je to u nedavnom intervjuu i bubnjar Max Weinberg, a Rebo je osim Bottom Linea iste godine navodno snimao i koncerte u losangeleskom klubu Roxy. Da stvar bude zanimljivija, Rebo je zabilježio i snimanje albuma "Born to Run", s kojeg svjedoci tvrde da postoji sasvim drugačija verzija pjesme "Jungleland", na kraju koje iznervirani Springsteen Rebou kaže da ugasi kameru.

Poznat po tome da kao jedan od najcjenjenijih koncertnih izvođača do 2002. nije objavio niti jednu video snimku svog nastupa, Springsteen je posljednjih dekada "odledio" svoj skeptičan stav prema snimkama uživo - koje po njemu na ekranu ne funkcioniraju kao na licu mjesta - i objavio nekoliko arhivskih video-koncerata poput onog s turneje "Darkness on the Edge of Town" iz 1878., ili noviji "Western Stars" 2019., te se redovito za premijere pojavljivao na Toronto Film Festivalu ili London Film Festivalu. Čak je i snimka nastupa iz jednogodišnje serije koncerata "Springsteen on Broadway" dospjela na Netflix 2018., a nedavno na kanal Disney+ i novi dokumentarac "The Road Diary" s posljednje turneje, jer su film i televizija mediji na kojima se danas najviše zarađuje. Krajem godine očekuje se i premijera igranog filma "Deliver Me From Nowhere", dramski prikaz Springsteenova snimanja prijelomnog akustičnog albuma "Nebraska" iz 1982.

No, zbog ozloglašene samokontrole i navike da oštro procjenjuje snimljeni materijal za pojedine albume, mnoge su stvari u Springsteenovoj diskografiji, a pogotovo filmografiji, išle polako. Prvi otklon od takve strategije bio je masivan box-set "Born To Run - 30 Anniversary Edition" kojim je 2005. obilježena trideseta godišnjicu objavljivanja prijelomnog njegovog albuma. Upravo taj projekt naznačio je početak procesa koji će u idućim godinama na tržište donijeti još neobjavljenih snimaka iz arhiva. Umjesto uobičajenog prodavanja iste ili slične robe nekoliko puta, Springsteenov štab odlučio se za iscrpniju i zahtjevniju varijantu. Osim digitalno remasteriranog albuma iz 1975. luksuzan trostruki box-set sadržavao je i dva DVD-a; prvi puta objavljenu spomenutu videosnimku cijelog nastupa Springsteena i E Street Banda iz Londona 1975., ali i i 90-minutni dokumentarac "Wings For Wheels" (što je bio prvobitan naslov pjesme "Thunder Road"), koji je donio još arhivskih snimaka iz vremena rada na albumu 1975. godine. Jedan od najznačajnijih njegovih koncerata uopće dobio je i dvostruko albumsko izdanje, pa je tako iscrpno dokumentirana fascinantna rana etapa rada Springsteena i E Street Banda, poznata po svirački ambicioznim spoju soula i jazza, rhythm and bluesa i rock'n'rolla, barskog štimunga "ulične opere" i klavirskih balada, dokaz scenske i sviračke kohezije Springsteena i E-Street Banda na samom početku međunarodne karijere.

"Wings For Wheels" pored dokumentaristički uzorno predstavljene priče o nastanku albuma iz ustiju svih sudionika priče, uključivao je dovoljno raritetnih video i audio materijala. Ako je DVD s dvosatnim londonskim nastupom - prvi put "sklopljenim" s izvornih BBC-jevih filmskih vrpci i 24-kanalnog zvučnog zapisa - bio poslastica bez premca, dodatak s dokumentarnog diska donio je još detalja - tri pjesme s klupskog nastupa u Los Angelesu 1973. ("Sprit In The Night", "Wild Billy Circus Story" i "Thundercrack") bile su jedini filmski dokaz koncertnih sposobnosti Springsteena i E Street Banda na samom početku karijere 1973. i do danas ostale među najboljim materijalima koje uopće možete pronaći o Springsteenu.

Konzumirajući sve zajedno, publika i kritičari dobili su definitivan uvid u ključnu fazu Springsteenova puta prema globalnom proboju. Nakon dva ambiciozna ali komercijalno neuspješna albuma "Greetings From Asbury Park" i "The Wild, The Innocent and The E-Street Shuffle", treći "Born To Run" bio je školski primjer teorije "proći ili (pro)pasti". "Ulična-opera iz New Jerseya" zadovoljila je sve zainteresirane strane i 1975. pretvorila Springsteena u vijest dana, s istovremeno osvojenim naslovnicama i tematima u magazinima Time i Newsweek. Sam album s ključnim Springsteenovim pjesmama "Born To Run", "Thunder Road", "Backstreets", "Jungleland", "Tenth Avenue Freeze-Out" i drugima, bio je primjer autorskog tour de forcea i ostao zapisan kao jedan od klasičnih albuma rock glazbe.

Pročišćenost izraza i inkorporiranje povijesnih utjecaja poput "zida zvuka" Phila Spectora i cijele palete simbola u epskim temama tekstova, te melodijska i sviračka jasnoća pokazale su promjenu spram ranije poetske razbarušenosti. Najkraće, Springsteen je na "Born To Run" pronašao dobitnu kombinaciju koju će marljivo razrađivati na daljnjim albumima i stvoriti tematski zaokružen opus, pričajući kasnije upravo o sazrijevanju likova, tema i situacija započetih na "Born To Run". No, popratni DVD-ovi bili su ona "karika koja je nedostajala" i upravo se zbog toga spekulacije o postojanju koncertnih snimaka Barrya Reboa iz 1975. sada nameću kao glavna tema iščekivanja box seta povodom 50. godišnjice značajnog albuma.