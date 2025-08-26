"Prikriži se i pomoli" je nova i već nagrađivana himna Dalmacije u izvedbi Mate Grgata

"Prikriži se i pomoli" je pjesma s kojom se Mate Grgat predstavio na festivalu Dalmatinska šansona Šibenik, a odmah je za to nagrađen i nagradom publike za sjajnu izvedbu. Po prekrasnim stihovima jednog od najuspješnijih domaćih autora Nenada Ninčevića lako je zaključiti da se radi o pjesmi koja će, u izvedbi prodornog vokala otočkih korijena, ostati zapisana u kulturnoj baštini jedne od naših najljepših regija.

Već sada možemo pričati o nizu sjajnih pjesama koje je Mate Grgat posvetio svome rodu i kraju, poput "Jugo i bura", "Dalmatinac zauvik", "Sama na prozoru", "Dođite ljudi moji", "Dođe vrime" i ostalih koje će činiti okosnicu njegova novog albuma. Niz sjajnih pjesama prati i niz nastupa na velikim kulturnim događanjima diljem Hrvatske, sjajni koncert koji je u proljeće održao u KD Vatroslav Lisinski te festivali poput Melodija Jadrana, i Dalmatinske šansone, u sklopu koje je Mate i večer prije nastupio na koncertu posvećenom velikanu Vinku Coci.

Mate Grgat je poznato ime u Dalmaciji, a sinonim je za strastvenog pjevača, koji autentično prenosi ljubav prema svome kraju i pjesmi. Iz nastupa u nastup pokazuje zašto ga mnogi najviše vole slušati uživo, a nagrade na festivalima potvrda su kvalitete.

Pjesma "Prikriži se i pomoli" nastala je pod autorskim perom Nenada Ninčevića i Raaya, a povezuje domovinu i tradiciju. Aranžmanski ju je uredio talentirani Hrvoje Domazet, a teret njena izvođenja dali su upravo Mati Grgatu, koji je kroz godine karijere surađivao s najpoznatijim autorima i producentima u Hrvatskoj, i dokazao da zaslužuje sve lijepo što mu se trenutno događa.

Iako ga publika poznaje i kao umjetnika s posebnim senzibilitetom za dalmatinsku pjesmu, Mate Grgat se svojim radom i nastupima već godinama uspješno potvrđuje i u širem, modernijem glazbenom izričaju, čime dodatno učvršćuje svoje mjesto među ponajboljim vokalima domaće scene.