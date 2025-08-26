Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA SEZONA

Jelena Perčin najavila novosti o svom liku u 'Sjenama prošlosti', a spomenula je i Antu Gelu

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 15:49

Marta je sigurno uloga koju ću zapamtiti. Uživala sam glumeći je, smišljajući je, proučavajući je. Voljela sam njezinu kompleksnost, otkrivati slojeve te, zapravo, nesretne duše. Voljela sam njezinu borbenost i hrabrost“, ističe Perčin

Od ponedjeljka u 20.15 sati gledatelje očekuje nastavak intriga u popularnom kvartu jer 'Sjene prošlosti' vraćaju se još napetije, a sudbinu drugih likova ponovno bi mogla krojiti trenutačno najpoznatija domaća televizijska zlica – Marta Novak! Ona je vladarica svog malog svemira i samoprozvana kraljica kvarta, moćna i elegantna. Oštra na jeziku, inteligentna i šarmantna, njezino najjače oružje je manipulacija i uvijek se trudi poboljšati svoj status u društvu, a u 'Sjenama prošlosti' maestralno ju je utjelovila popularna Jelena Perčin.

„Marta je sigurno uloga koju ću zapamtiti. Uživala sam glumeći je, smišljajući je, proučavajući je. Voljela sam njezinu kompleksnost, otkrivati slojeve te, zapravo, nesretne duše. Voljela sam njezinu borbenost i hrabrost“, ističe Perčin. „Stvarno nisam mogla ni naslutiti u kojem će se smjeru razviti Marta, ugodno sam bila iznenađena kako se razvija lik i bio mi je veliki gušt oživjeti to lice na malim ekranima.“ Nije trebalo dugo da Marta zavlada i među gledateljima te postane jedan od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih likova posljednjih godina. Jedni su je obožavali, a drugi obožavali „mrziti“, njezine sarkastične izjave su se citirale, tražio se recept za njezin poznati cheesecake s malinama, biserne ogrlice oko vrata ponovno su se vratile u modu i svi su čekali što će iduće napraviti.

Susret s brojnim obožavateljima, priča Jelena, stoga je uvijek poseban trenutak. „Razvesele se kad me prepoznaju i zapravo simpatiziraju Martu više no što sam očekivala“, smije se. Na kraju prve sezone Martin mali svemir opasno se poljuljao kad se u kvart vratio Karlo, njezina velika ljubav iz mladosti. Slabosti koje je inače vješto skrivala izašle su na površinu. Ni njezina vjerna pratilja Paula više nije bezuvjetno uz nju, nego joj se sve više suprotstavlja, no istovremeno žudi za njezinom pažnjom i uvijek joj se vraća. Šimun se potpuno posvetio Olgi, a zauzvrat je Marta Milu odvela u inozemstvo i oduzela mu skrbništvo. Ipak, samo je uz Šimuna ona nepobjediva Marta Novak, poznata i uvažavana, a kako se u seriji već puno puta ponovilo: „Kad Marta nešto želi, Marta to i dobije!“

Što je čeka u novoj sezoni i koji je njezin idući potez, ipak zasad ostaje tajna: „Već iz prethodne sezone naučila sam da scenarij nije tipičan i predvidljiv pa sam bila spremna na iznenađenja. Marta je inače puna neočekivanih rješenja, ali ipak mislim da će u nastavku iznenaditi i samu sebe!“ Jelena je ljeto iza nas provela na obali, a formula za dobar odmor kod nje je jednostavna: „Baterije mogu napuniti samo uz more, puno sunca, u društvu mojih najdražih!“ Osim 'Sjena prošlosti', u narednim je mjesecima čekaju i drugi angažmani. „Ova jesen donosi uzbudljive, nove projekte i u mom matičnom HNK-u. S ponosom mogu najaviti da HNK ove godine otvara sezonu koncertom 'Forevergreen' 7. rujna, a glazbeno nas vodi i nadahnjuje Ante Gelo. Proteklih godina je koncert bio poklon građanima za kraj kazališne sezone, ovaj put sezonu otvaramo pjesmom. Dođite!“ poručuje. 'Sjene prošlosti' uz omiljenu Martu pratite od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz Sjene prošlosti Jelena Perčin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Barban: 50. Trka na prstenac nadmašila sva očekivanja
TV KRITIKA

Pohvalno je što je HRT još jednom omogućio da se "Trka na Prstenac" prenese uživo, i to s pažnjom i produkcijom kakvu zaslužuje

Lijepo je što se takvi događaji ne prepuštaju samo turističkim brošurama i snimljenim prilozima od par minuta, nego dobivaju punokrvni prijenos koji hvata sve ključne trenutke. To ipak daje sasvim drugačiji doživljaj, kao da je gledatelj ondje, usred Barbana, gdje ova tradicija datira još iz davne 1696. godine. Nakon što se stoljećima nije održavala, 1976. je oživljena, a ovog je ljeta proslavila i svoje jubilarno 50. izdanje.

Učitaj još