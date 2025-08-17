Naši Portali
U DOBI OD 87 GODINA

Preminuo poznati holivudski glumac, zvijezda filmova o Supermanu

REUTERS/Mario Anzuoni
Autori: Večernji.hr, Ružica Aščić/Hina
17.08.2025.
u 20:45

Nakon što nije uspio dobiti ulogu Jamesa Bonda koja je otišla Seanu Conneryju, pojavljivao se u talijanskim filmovima i radio s Federicom Fellinijem kasnije 1960-ih godina. Pojavljivao se i u drugim filmovima, poput "Valkire" s Tomom Cruiseom 2008. godine, "Nemogućem susretu" s Mattom Damonom iz 2011. godine te u filmovima Tim Burtona

Za Oscara nominirani glumac Terence Stamp, koji se proslavio ulogama u Londonu 1960-ih te odigrao uloge negativca generala Zoda u holivudskim hitovima "Superman" i "Superman II", umro je u dobi od 87 godina, priopćila je njegova obitelj u nedjelju. Pojavljivao se u filmovima poput "Teorema" Piera Paola Pasolinija iz 1968. godine, "Sezone u paklu" iz 1971. godine te "Avantura Priscille, pustinjske kraljice" iz 1994. godine u kojoj je igrao ulogu transrodne žene.

Obitelj je rekla da je Stamp umro u nedjelju ujutro. "Ostavlja iza sebe izuzetno životno djelo, i kao glumac i kao pisac koji će nastaviti dirati i inspirirati ljude u godinama koje dolaze", rekla je njegova obitelj. "Molimo vas za privatnost u ovom tužnom trenutku". Poznat po svome dobrom izgledu i osjećaju za modu, s Julie Christie je činio jedan najglamuroznijih britanskih parova toga doba, a s Christie se pojavio i u filmu "Daleko od razuzdane gomile" iz 1967. godine.

Nakon što nije uspio dobiti ulogu Jamesa Bonda koja je otišla Seanu Conneryju, pojavljivao se u talijanskim filmovima i radio s Federicom Fellinijem kasnije 1960-ih godina. Povukao se iz javnosti te otišao studirati jogu u Indiju prije nego što je dobio svoju najpoznatiju ulogu, onu generala Zoda, megalomanskog vođe Kriptonaca, u "Supermanu" iz 1978. godine i njegovom nastavku 1980. godine.

Pojavljivao se i u drugim filmovima, poput "Valkire" s Tomom Cruiseom 2008. godine, "Nemogućem susretu" s Mattom Damonom iz 2011. godine te u filmovima Tim Burtona.
Terence Stamp

