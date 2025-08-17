U tragičnoj prometnoj nesreći život je izgubila ruska manekenka i bivša misica Ksenija Aleksandrova. Imala je samo 30 godina. Kobna nesreća dogodila se prije nekoliko tjedana u Tverskoj oblasti u Rusiji kada je los neočekivano skočio pred njihov automobil i probio vjetrobransko staklo. Aleksandrova je zadobila ozbiljne ozljede mozga te je 12. kolovoza preminula u bolnici zbog nastalih komplikacija.

Dana 5. srpnja, Ksenija i njen suprug vraćali su se kući kada se dogodio sudar s divljom životinjom. Dok je suprug upravljao vozilom, a Aleksandrova sjedila na mjestu suvozača, los je naglo iskočio na cestu. "Od trenutka kada je iskočila do udara prošla je sekunda. Nisam imao vremena ništa učiniti", izjavio je Aleksandrin suprug. Opisao je kako je Aleksandrova izgubila svijest nakon udara te dodao: "Sve je bilo prekriveno krvlju."

Aleksandrin suprug naveo je da su se ostali vozači zaustavili pružajući pomoć, dok su hitne službe stigle na lokaciju unutar 15 minuta. Aleksandrova je transportirana u moskovsku bolnicu, međutim ozljede su se pokazale smrtonosnima. Mladenački par sklopio je brak samo četiri mjeseca prije tragičnog događaja.

Preminula bivša misica, imala je samo 30 godina: 'Zauvijek će ostati simbol ljepote i dobrote'

Uz uspješnu manekensku karijeru, Aleksandrova je 2017. godine predstavljala Rusiju na prestižnom natjecanju Miss Universe. Iste godine osvojila je i drugo mjesto na nacionalnom natjecanju za Miss Rusije. Obrazovanje je stekla na području psihologije na moskovskom državnom sveučilištu.

Modelska agencija koja je zastupala Aleksandrovu službeno je potvrdila vijest o njezinoj smrti. "Ksenija je bila bistra i talentirana. Znala je inspirirati, podržati i dati toplinu svima koji su bili oko nje. Za nas će zauvijek ostati simbol ljepote, dobrote i unutarnje snage", objavili su u svojoj izjavi.