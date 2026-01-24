Preminuo legendarni domaći glazbenik Dalibor Brun

Tužna vijest potresla je hrvatsku glazbenu scenu. U 77. godini života preminuo je legendarni pjevač Dalibor Brun, potvrđeno je za Večernji list iz njegove diskografske kuće Croatia Recotds. Jedan od najupečatljivijih vokala generacije, čije su pjesme obilježile mladost mnogih, svoje posljednje godine proveo je mirno, povučeno od javnosti, u Viškovu pokraj Rijeke uz suprugu Jagodu. Njegov odlazak ostavlja prazninu, ali i bogatu glazbenu ostavštinu koja se proteže od progresivnog rocka do festivalskih pop uspješnica koje su i danas neizostavan dio svake proslave. Brunov put bio je put transformacije, od buntovnog rokera do gospodina šansone, no konstanta je uvijek bila ista, jedinstvena boja glasa i emocija koja je desetljećima pronalazila put do srca publike.

Njegov je kraj, ironično, obilježen jednim od najemotivnijih povrataka na domaćoj sceni. Nakon gotovo dva desetljeća potpune medijske i glazbene šutnje, tijekom koje je objavio tek album "Nema spavanja" 2004. godine, Brun se iznenada vratio. Presudan je bio poziv za gostovanje u novogodišnjem programu Nove TV na prijelazu iz 2023. u 2024. godinu. Reakcija publike bila je toliko snažna, a pozivi i poruke toliko brojni, da je shvatio kako njegova glazba i dalje živi. Taj neočekivani val podrške potaknuo ga je da učini ono što nitko nije očekivao. U siječnju 2024. objavio je povratnički singl "Noćas si u snove došla", a krajem prosinca iste godine za Croatia Records izašao je i njegov posljednji studijski album "Ostala si ljubav moja" s deset novih pjesama. Ispostavilo se da je taj album, producirao ga je Duško Rapotec Ute, bio njegov glazbeni testament i oproštaj od vjerne publike koja ga nikada nije zaboravila.

Zlatno doba Dalibora Bruna bile su sedamdesete i osamdesete, vrijeme kada je bio nezaobilazna zvijezda najvećih jugoslavenskih festivala. Njegovo ime bilo je sinonim za uspjeh. Pobjeđivao je na Zagrebačkom festivalu 1973. s kultnom pjesmom "Otkad si tuđa žena", dok je na Splitskom festivalu nizao hitove poput "Lipa luna", "Ja te ljubim", "Zaspala su dica" i "Uspavanka". Redovito je nastupao i na Opatijskom festivalu, Beogradskom proleću te Vašem šlageru sezone, potvrđujući svoj status regionalne zvijezde. Njegova popularnost bila je tolika da je dobio i vlastiti televizijski show "Peta strana studija", što je u to vrijeme bila privilegija samo najvećih. Surađivao je s kremom tadašnje autorske scene, a pjesme su za njega pisali velikani poput Đorđa Novkovića, Stipice Kalogjere, Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve, autorice nekih od najljepših tekstova u povijesti domaće glazbe.

Iako ga se većina sjeća kao šansonijera i pjevača zabavne glazbe, Brunova karijera započela je u epicentru riječke rock scene. Bio je vokal legendarne grupe VIS Uragani, jednog od pionirskih bendova na ovim prostorima. Njegov talent nije ostao nezamijećen pa ga je 1968. godine Kornelije Kovač osobno pozvao u Beograd da postane pjevač moćne Korni grupe. Tamo je zamijenio Dušana Prelevića i s grupom snimio neke od njihovih prvih velikih uspješnica, među kojima su "Magična ruka", "Sonata", "Ako jednom budeš sama" i "Pastir i cvet". Kratko je pjevao i u riječkoj skupini Bohemi, s kojom je trebao nastupiti i na kultnom Boom festivalu u Ljubljani 1972., no bend je zbog lošeg tretmana i nepoštivanja satnice odbio nastup, što je ostalo zabilježeno kao jedna od anegdota s tog pionirskog rock događaja. Nakon tih rock izleta, od 1969. godine, posvećuje se samostalnoj karijeri koja će ga vinuti u zvijezde.

Devedesete su donijele nove izazove i nove uspjehe. U jeku Domovinskog rata, 1991. godine, Dalibor Brun bio je jedan od izvođača koji su svojim glasom doprinijeli stvaranju legendarne pjesme Hrvatskog Band Aida "Moja domovina", pjesme koja je postala simbolom jednog vremena i nade cijele nacije. Već iduće, 1992. godine, postiže nevjerojatan komercijalni uspjeh. Objavljuje album "Mega Mix" sa skladbama Đorđa Novkovića, kompilaciju od 29 hitova koja je postala jedan od najprodavanijih albuma u povijesti hrvatske diskografije. Taj je album potvrdio njegov status među publikom i pokazao da njegovi hitovi poput "Nisi ti više crno vino", "Jedna žena plava", "Puna se čaša prelila" i "Svi su znali da smo ljubovali" imaju bezvremensku vrijednost.

Odlaskom Dalibora Bruna završava jedna velika glazbena priča. Priča o mladiću iz Rijeke koji je bio dio rađanja rock'n'rolla, o pjevaču koji je postao festivalska ikona i čiji su nastupi bili jamstvo emocije i vrhunske interpretacije. Bio je umjetnik koji se nije bojao tišine, povukavši se sa scene na vrhuncu slave kako bi živio mirnim životom, ali i umjetnik čija ga je ljubav prema glazbi i publici vratila za posljednji, dirljivi pozdrav. Njegove pjesme, od "Teško mi je zaboravit tebe" do onih s posljednjeg albuma, ostaju kao trajni spomenik na jedan izniman glas i karijeru koja je obilježila glazbenu povijest cijele regije. Hrvatska glazba ostala je siromašnija za jednog od svojih istinskih velikana, no njegov će glas zauvijek odzvanjati u srcima onih koji su ga voljeli.