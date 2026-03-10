FOTO Alka Vuica oduševila svojim outfitom, a svi komentiraju ovaj detalj

Alka Vuica u nedjelju je nastupila u jednom splitskom noćnom klubu povodom Dana žena.
Foto: Instagram
Tom prigodom odjenula je kompletnu crvenu kombinaciju koja uključuje šešir, hlače i sako prekrivene u šljokice.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Međutim, detalj koji je svima zapeo za oko bile su naušnice u obliku ruže.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U nastavku pogledajte sve fotografije sa sinoćnjeg koncerta.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
