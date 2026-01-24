Liječnici su ju 30 godina pogrešno liječili, a onda je otkrila šokantnu istinu: 'Voljela bih da sam znala ranije'

Američkoj glumici Selmi Blair u kolovozu 2018. godine dijagnosticirana je multipla skleroza, njezina prva reakcija nije bila tuga, već olakšanje. Nakon desetljeća života u neizvjesnosti, boli i nerazumijevanja, napokon je dobila odgovor na pitanje koje ju je mučilo gotovo cijeli život. Od tada se kreće pomoću štapa, a najnoviji komentar na svoje stanje dala je ovih dana na svojim društvenim mrežama.

- Gledajući na moje putovanje oko multiple skleroze, svakako postoje neke stvari za koje bih voljela da sam znala ranije. Kao što je činjenica da imam izbora, da je moj glas bitan, da je okej ako postavljam pitanja i tražim druga mišljenja... Da mogu imati kontrolu nad svojim putovanjem, čak i kad se situacija čini neizvjesnom. Trebalo je vremena da nađem pravi lijek za mene, voljela bih da sam znala za neke opcije ranije - kazala je Selma u najnovijem videu objavljenom na Instagramu.

Podsjetimo, zvijezda kultnih filmova s prijelaza milenija, poput "Okrutnih namjera" i "Plavuše s Harvarda", prošle je godine u emotivnom intervjuu za britansku emisiju This Morning otkrila šokantne detalje svoje dugogodišnje borbe sa zdravljem. U pratnji svog terapijskog psa Scouta, glumica je ispričala kako je provela gotovo 30 godina lutajući od liječnika do liječnika, dok su njezini ozbiljni simptomi bili uporno zanemarivani i pogrešno dijagnosticirani.

Njezino zdravstveno putovanje bilo je iscrpljujuće i dugotrajno, a sve je počelo još u ranom djetinjstvu, kada su liječnici njezine probleme s vidom pripisali "lijenom oku". S godinama su se simptomi gomilali, od kroničnih glavobolja, neobjašnjivo visoke temperature i tikova do problema sa spuštenim stopalom i ekstremnog umora. Liječnici su godinama njezine tegobe odbacivali, pripisujući ih hormonima, stresu ili depresiji. Nakon što je rodila sina, iscrpljujući simptomi vratili su se još jači, no tada su joj rekli da je riječ o postporođajnoj depresiji. Cijelo to vrijeme, njezino je tijelo vodilo bitku za koju nitko nije znao.

Slavna glumica otkrila šokantnu istinu: 'Liječnici su mi 30 godina govorili da je sve u mojoj glavi'

Prekretnica se dogodila tijekom snimanja Netflixove serije "Another Life", kada je na Instagramu objavila fotografiju i tekst koji su potresli svijet. Zahvalila je kostimografkinji Allisi Swanson koja joj je doslovno pomagala obući hlače i zakopčati košulju te hrabro napisala: - Ja sam invalid. Ponekad padnem. Ispuštam stvari. Sjećanje mi je maglovito. Moja lijeva strana traži upute od pokvarenog GPS-a. Ali idemo dalje - poručila je glumica. Bila je to sirova i brutalno iskrena objava kakvu Hollywood dotad nije vidio, objava koja je srušila fasadu glamura i otkrila ranjivu ženu koja se odbija predati.

- Plakala sam. To nisu bile suze tuge, bile su to suze olakšanja jer sam konačno znala što se događa s mojim tijelom - priznala je kasnije. Ta dijagnoza označila je kraj jednog mučnog poglavlja, ali i početak njezine najveće borbe, one koju je odlučila voditi javno, bez skrivanja.

Uslijedila je teška bitka koja je uključivala agresivnu kemoterapiju i transplantaciju matičnih stanica kako bi se "resetirao" njezin imunosni sustav. Svoju borbu bez uljepšavanja prikazala je u potresnom dokumentarcu "Introducing, Selma Blair". Danas, nekoliko godina nakon dijagnoze, Selma Blair kaže da se osjeća "nevjerojatno dobro". Nakon teškog razdoblja i relapsa koji je doživjela poslije transplantacije matičnih stanica, pronašla je novu liječnicu koja joj je holističkim pristupom pomogla da stabilizira svoje stanje. Već je nekoliko godina bez relapsa, puna je energije i polako se vraća glumi, s nekoliko najavljenih filmskih projekata. Svoju platformu sada koristi kako bi pomogla drugima da se nose s kroničnim bolestima, podsjećajući ih da nikada ne odustaju od svojih snova, čak i kada se budućnost čini neizvjesnom. - Ako mogu pomoći olakšati teret drugim ljudima ili njihovim roditeljima, sretna sam što to mogu učiniti na bilo koji način - poručila je glumica.