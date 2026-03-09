Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEGENDA KOJA ŽIVI

Na današnji dan napustio nas je Ivo Robić: Odbijen na Splitskom festivalu, a proslavio Sinatru i otkrio Beatlese

Ivo Robić
Foto: TEUTOPRESS/ULLSTEIN HISTORY
1/8
Autor
Samir Milla
09.03.2026.
u 22:00

Manje poznata, ali jednako fascinantna, jest njegova povezanost s Beatlesima. Tijekom suradnje s Bertom Kaempfertom u Hamburgu, Robić je navodno bio taj koji je njemačkom producentu preporučio tada potpuno anonimni sastav iz Liverpoola kao prateći bend za pjevača Tonyja Sheridana. Taj angažman rezultirao je prvim profesionalnim studijskim snimkama budućih rock legendi

Na današnji dan, devetog ožujka 2000. godine, Hrvatska se oprostila od jednog od svojih najvećih glazbenih velikana, Ive Robića. I dvadeset i šest godina kasnije, njegov baršunasti glas i neprolazne melodije poput "Samo jednom se ljubi" i "Ta tvoja ruka mala" i dalje su utkani u kolektivnu svijest, no priča o "Mister Morgenu" daleko je veća od granica domaće scene. Rođen u Garešnici 1923. godine, mladi Robić je nakon preseljenja u Zagreb upisao studij prava, ali glazba je ubrzo postala njegov jedini poziv. Karijeru je započeo u turbulentnim vremenima, tijekom Drugog svjetskog rata, nastupajući u zagrebačkim barovima i na Državnoj krugovalnoj postaji. Vješto izbjegavši odlazak na bojište ulaskom u Prosvjetničku bojnu, posvetio se onome što će mu obilježiti život, pjevanju šlagera koji su nudili bijeg od surove stvarnosti. Nakon rata, uslijedile su godine strpljivog građenja karijere, a ključni trenutak dogodio se 1949. kada je za netom osnovani Jugoton snimio prvu ploču, "Ti ni ne slutiš".

FOTO Povratnički koncert Marka Kutlića bio je prepun iskrenih emocija, a najavio je i velike novosti
Ivo Robić
1/25

Njegov uspon bio je neraskidivo vezan uz Opatiju, gdje su njegovi nastupi na terasi hotela Kvarner postali legendarni i pretvorili ga u neokrunjenog kralja ljetnih večeri. Upravo je ondje njegov talent prepoznao vlasnik jednog bavarskog noćnog kluba, otvorivši mu vrata inozemne karijere. Prvi koraci u Njemačkoj i suradnja s čehoslovačkom kućom Supraphon bili su samo uvertira u ono što je slijedilo. Krajem pedesetih godina, potpisao je ugovor s hamburškim Polydorom i 1959. godine snimio pjesmu koja će ga zauvijek promijeniti. Skladba "Morgen", snimljena u suradnji s orkestrom Berta Kaempferta, postala je svjetski fenomen. Prodana u više od milijun primjeraka, donijela mu je Zlatnu ploču, Brončanog lava Radio Luxembourga i, što je najvažnije, nadimak "Mister Morgen". Nevjerojatan uspjeh bio je ulazak na 13. mjesto američke Billboardove ljestvice, postignuće koje nijedan hrvatski izvođač do danas nije uspio ponoviti. Amerika mu je otvorila vrata, a uslijedili su nastupi u najprestižnijim televizijskim emisijama tog doba, poput "The Ed Sullivan Show" i "The Perry Como Show".

Ipak, jedna priča iz tog razdoblja i danas izaziva najviše kontroverzi i budi ponos. Riječ je o vječnom misteriju autorstva svjetskog hita Franka Sinatre, "Strangers in the Night". Prema svjedočanstvu Robićeve supruge Marte, koja mu je bila i menadžerica te desna ruka kroz cijelu karijeru, Robić je melodiju pod nazivom "Ta ljetna noć" poslao na Splitski festival, no tamošnja selekcijska komisija ju je odbila. Razočaran, navodno je autorska prava prepustio svom suradniku Bertu Kaempfertu, koji je pjesmu dao na engleskom jeziku snimiti Franku Sinatri. Ostalo je povijest. Sam Robić nikada nije želio izravno potvrditi ni demantirati priču, vjerojatno kao džentlmen vezan dogovorom, ostavljajući legendu da živi. Zanimljivo je da se u nekim međunarodnim produkcijama, poput filma "Melankolija" Larsa von Triera, upravo Robićevo ime navodi uz autore slavne skladbe.

Manje poznata, ali jednako fascinantna, jest njegova povezanost s Beatlesima. Tijekom suradnje s Bertom Kaempfertom u Hamburgu, Robić je navodno bio taj koji je njemačkom producentu preporučio tada potpuno anonimni sastav iz Liverpoola kao prateći bend za pjevača Tonyja Sheridana. Taj angažman rezultirao je prvim profesionalnim studijskim snimkama budućih rock legendi. Dok je osvajao svijet, Robić nije zapostavio ni domaću karijeru. Nizao je pobjede na festivalima, od prvog Zagrebfesta 1953. s pjesmom "Ta tvoja ruka mala" do prvog Opatijskog festivala 1958. gdje je u duetu s malenom Zdenkom Vučković otpjevao pobjedničku "Mala djevojčica". Pjesme poput "Golubovi", "Zbog čega te volim" i nezaobilazna "Samo jednom se ljubi" zacementirale su njegov status kao jedne od najvećih zvijezda u povijesti jugoslavenske zabavne glazbe.

Sa suprugom Martom Goleš, s kojom se vjenčao 1946. godine, proveo je cijeli život, a njihov dom u Ičićima, nedaleko od Opatije, bio je njihova oaza mira, daleko od svjetla pozornice. Par nije imao djece, što je nakon Robićeve smrti dovelo do pravnih zavrzlama oko nasljedstva. Samo nekoliko dana prije smrti, Robić je promijenio oporuku i svoju predivnu vilu ostavio Riječkoj nadbiskupiji, uz želju da postane sakralni objekt. Njegova posljednja želja je ispunjena, te je kuća danas preuređena u kapelicu svetog Ivana od Boga, kao trajni spomen na velikog umjetnika i čovjeka. Dobitnik Porina za životno djelo i počasni predsjednik Hrvatske glazbene unije, Ivo Robić ostaje simbol vremena kada se glazba stvarala sa srcem, a uspjeh postizao isključivo talentom. Njegova karijera dokaz je da se s Kvarnera doista može vidjeti i osvojiti svijet, a njegova ostavština i dalje živi, ne samo u pjesmama, već i u fascinantnim pričama koje ga čine besmrtnim.

Ključne riječi
showbiz The Beatles Frank Sinatra Ivo Robić

Komentara 1

Pogledaj Sve
IS
istokdole
22:15 09.03.2026.

Modrić prije Modrića :)))

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

10
vraća se!

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila velike vijesti iz privatnog života, evo što je najavila

Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'", rekla je Grabar-Kitarović

Tvoje lice zvuči poznato
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO

David Amaro kao eurovizijska zvijezda Melody odnio prvu pobjedu: 'Uopće nisam bio svjestan što se događa'

Žiri nije skrivao oduševljenje njegovim nastupom. „Davide, ovo je bilo wow! Ja sam na početku gledala jesam li dobro zapisala i pitala se pjeva li ovo možda ženska osoba. Toliko si bio uvjerljiv, nema praznog hoda, pogled, stav, sve… svaka ti čast!“, poručila je nova članica žirija Martina Stjepanović Meter, a Mario Roth nadovezao se riječima: „Davide, ti večeras nisi bio Amaro nego David Fenomenales! Ako je netko stvoren za scenu onda si to ti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!