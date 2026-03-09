Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ROMANTIČNA POSVETA

Marin Miletić iznenadio Kristinu Krepelu dirljivom porukom: 'Kraljica moja, hrabra do Plutona'

Kristina Krepela i Marin Miletić na dodijeli nagrada Elle Style Awards
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
09.03.2026.
u 20:00

Saborski zastupnik Marin Miletić iskoristio je Dan žena kako bi svojoj partnerici, glumici Kristini Krepeli, uputio emotivnu posvetu. Uz riječi divljenja, pozvao je pratitelje da pogledaju njezinu novu kazališnu predstavu, komediju "Papučari".

Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić, poznat po svojoj energičnoj prisutnosti u Saboru i na društvenim mrežama, ponovno je pokazao svoju nježniju stranu. Na Međunarodni dan žena, osmog ožujka, objavio je fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju sa svojom partnericom, poznatom glumicom Kristinom Krepelom. Elegantni par pozirao je ispred plakata za novu predstavu "Papučari", u kojoj Krepela igra glavnu ulogu, a Miletićeva objava nije bila samo čestitka, već i snažna poruka podrške njezinoj karijeri.

U opisu fotografije, Miletić nije štedio na riječima hvale za svoju izabranicu, koristeći živopisne metafore kako bi opisao njezinu osobnost i talent. "Moja Kristina. Hrabra do Plutona i nazad. Talentirana kao tri moje Učke i dva Sljemena na njih postavljena. Svoja i posebna. Ljubav moja. Kraljica moja", napisao je političar. Osim što je istaknuo njezine kvalitete, pozvao je svoje pratitelje da pogledaju komediju Mire Gavrana, u kojoj Kristina glumi uz kolege Vedrana Komeričkoga i Jakova Gavrana. Svoju poruku zaključio je čestitkom svim ženama, uz želju da se njihovi muškarci prema njima odnose s poštovanjem svakoga dana, a ne samo na Dan žena.

Ova dirljiva objava brzo je prikupila brojne reakcije, a komentari pratitelja bili su ispunjeni pozitivnim porukama i podrškom. Mnogi su pohvalili Miletićevu romantičnu gestu i način na koji javno iskazuje ljubav i poštovanje prema svojoj partnerici. "Oboje vas volim. Ti si, Kristina, uvijek na prvom mjestu", "Divni", te "Hvala Marine i prelijepa čestitka koju si uputio svojoj Kristini i svim ženama", samo su neke od poruka koje su ostavili oduševljeni pratitelji. Reakcije jasno pokazuju kako javnost cijeni kada javne osobe, posebice političari, pokažu svoju ljudsku i emotivnu stranu.

FOTO Tko je mladi glazbenik koji se transformirao u Thompsona? Školovao se u inozemstvu, a evo što je poručio publici
Kristina Krepela i Marin Miletić na dodijeli nagrada Elle Style Awards
1/28

Marin Miletić, koji je tijekom jesenskog zasjedanja Sabora 2025. godine bio proglašen najaktivnijim zastupnikom sa čak 166 javljanja, često koristi svoje platforme kako bi komunicirao ne samo o političkim temama, već i o privatnom životu. Njegova veza s Kristinom Krepelom od početka je pod budnim okom javnosti, no par uspijeva zadržati dozu privatnosti. Ipak, ovakvim objavama Miletić daje uvid u njihov skladan odnos i međusobnu podršku. Nakon teškog razdoblja poslije gubitka supruge Danijele 2021. godine, Miletić je sreću pronašao uz Kristinu, a nedavni sretni obiteljski trenuci, poput vjenčanja starije kćeri Marte i položenog vozačkog ispita mlađe kćeri Lucije, pokazuju da mu je obitelj i dalje na prvom mjestu.

Ova objava nije samo čestitka za Dan žena, već i potvrda da Marin Miletić uspješno balansira između zahtjevne uloge saborskog zastupnika, poznatog po oštrim istupima o temama poput prava na pristup pomorskom dobru u Rijeci, i uloge brižnog partnera. Kroz spoj javne podrške i privatne nježnosti, Miletić je još jednom pokazao kako se politika i emocije ne isključuju, te poslao snažnu poruku o važnosti ljubavi i poštovanja u partnerskim odnosima.

Ključne riječi
showbiz Kristina Krepela Marin Miletić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
vraća se!

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila velike vijesti iz privatnog života, evo što je najavila

Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'", rekla je Grabar-Kitarović

Tvoje lice zvuči poznato
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO

David Amaro kao eurovizijska zvijezda Melody odnio prvu pobjedu: 'Uopće nisam bio svjestan što se događa'

Žiri nije skrivao oduševljenje njegovim nastupom. „Davide, ovo je bilo wow! Ja sam na početku gledala jesam li dobro zapisala i pitala se pjeva li ovo možda ženska osoba. Toliko si bio uvjerljiv, nema praznog hoda, pogled, stav, sve… svaka ti čast!“, poručila je nova članica žirija Martina Stjepanović Meter, a Mario Roth nadovezao se riječima: „Davide, ti večeras nisi bio Amaro nego David Fenomenales! Ako je netko stvoren za scenu onda si to ti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!