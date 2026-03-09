Marin Miletić iznenadio Kristinu Krepelu dirljivom porukom: 'Kraljica moja, hrabra do Plutona'

Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić, poznat po svojoj energičnoj prisutnosti u Saboru i na društvenim mrežama, ponovno je pokazao svoju nježniju stranu. Na Međunarodni dan žena, osmog ožujka, objavio je fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju sa svojom partnericom, poznatom glumicom Kristinom Krepelom. Elegantni par pozirao je ispred plakata za novu predstavu "Papučari", u kojoj Krepela igra glavnu ulogu, a Miletićeva objava nije bila samo čestitka, već i snažna poruka podrške njezinoj karijeri.

U opisu fotografije, Miletić nije štedio na riječima hvale za svoju izabranicu, koristeći živopisne metafore kako bi opisao njezinu osobnost i talent. "Moja Kristina. Hrabra do Plutona i nazad. Talentirana kao tri moje Učke i dva Sljemena na njih postavljena. Svoja i posebna. Ljubav moja. Kraljica moja", napisao je političar. Osim što je istaknuo njezine kvalitete, pozvao je svoje pratitelje da pogledaju komediju Mire Gavrana, u kojoj Kristina glumi uz kolege Vedrana Komeričkoga i Jakova Gavrana. Svoju poruku zaključio je čestitkom svim ženama, uz želju da se njihovi muškarci prema njima odnose s poštovanjem svakoga dana, a ne samo na Dan žena.

Ova dirljiva objava brzo je prikupila brojne reakcije, a komentari pratitelja bili su ispunjeni pozitivnim porukama i podrškom. Mnogi su pohvalili Miletićevu romantičnu gestu i način na koji javno iskazuje ljubav i poštovanje prema svojoj partnerici. "Oboje vas volim. Ti si, Kristina, uvijek na prvom mjestu", "Divni", te "Hvala Marine i prelijepa čestitka koju si uputio svojoj Kristini i svim ženama", samo su neke od poruka koje su ostavili oduševljeni pratitelji. Reakcije jasno pokazuju kako javnost cijeni kada javne osobe, posebice političari, pokažu svoju ljudsku i emotivnu stranu.

Marin Miletić, koji je tijekom jesenskog zasjedanja Sabora 2025. godine bio proglašen najaktivnijim zastupnikom sa čak 166 javljanja, često koristi svoje platforme kako bi komunicirao ne samo o političkim temama, već i o privatnom životu. Njegova veza s Kristinom Krepelom od početka je pod budnim okom javnosti, no par uspijeva zadržati dozu privatnosti. Ipak, ovakvim objavama Miletić daje uvid u njihov skladan odnos i međusobnu podršku. Nakon teškog razdoblja poslije gubitka supruge Danijele 2021. godine, Miletić je sreću pronašao uz Kristinu, a nedavni sretni obiteljski trenuci, poput vjenčanja starije kćeri Marte i položenog vozačkog ispita mlađe kćeri Lucije, pokazuju da mu je obitelj i dalje na prvom mjestu.

Ova objava nije samo čestitka za Dan žena, već i potvrda da Marin Miletić uspješno balansira između zahtjevne uloge saborskog zastupnika, poznatog po oštrim istupima o temama poput prava na pristup pomorskom dobru u Rijeci, i uloge brižnog partnera. Kroz spoj javne podrške i privatne nježnosti, Miletić je još jednom pokazao kako se politika i emocije ne isključuju, te poslao snažnu poruku o važnosti ljubavi i poštovanja u partnerskim odnosima.