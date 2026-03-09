Meghan Markle dirljivom objavom raznježila svijet: Pokazala kćer Lilibet uz snažnu poruku

Na Dan žena, Meghan Markle je svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je ponovno aktivna od prošle godine, pružila rijedak uvid u svoj obiteljski život. Objavila je prekrasnu fotografiju na kojoj sjedi na stijenama uz obalu, zagrljena sa svojom kćeri Lilibet. Fotografirane s leđa, majka i kći gledaju prema oceanu, stvarajući idiličnu i dirljivu scenu. U opisu fotografije stoji kratka, ali snažna poruka: "Za ženu kakva će jednog dana postati... Sretan Međunarodni dan žena."

Poseban pečat ovoj obiteljskoj uspomeni daje činjenica da je kao autor fotografije potpisan "Papa Sussex", nadimak kojim Meghan od milja zove svog supruga, princa Harryja. Ova gesta dodatno naglašava privatnu i toplu atmosferu trenutka, daleko od očiju javnosti i kraljevskih protokola. Scena je, po svemu sudeći, snimljena na jednoj od plaža u blizini njihova doma u Montecitu u Kaliforniji, gdje par živi sa svoje dvoje djece, šestogodišnjim sinom Archiejem i četverogodišnjom Lilibet.

Ova obiteljska fotografija pruža rijedak uvid u privatni život vojvotkinje, koji je u oštrom kontrastu s njezinim nedavnim poslovnim potezima. Naime, početkom ožujka Meghan je potvrdila da prekida partnerstvo s Netflixom vezano za njezin lifestyle brend "As Ever". Kako je objasnila, brend je "spreman stati na svoje noge", a izvori bliski vojvotkinji tvrde kako je željela više autonomije u razvoju proizvoda poput džemova, vina i predmeta za kućanstvo. Ovaj potez označava novu, neovisnu fazu u njezinoj karijeri poduzetnice.

Upravo je jačanje brenda "As Ever" u središtu njezinih budućih planova. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa potvrdili su posjet Australiji sredinom travnja ove godine, gdje će boraviti u Sydneyu i Melbourneu. Putovanje je opisano kao mješavina privatnih, poslovnih i filantropskih angažmana, s primarnim ciljem širenja brenda na australsko tržište te sastancima s predstavnicima Invictus Games Association, projekta koji je princu Harryju iznimno važan.

Unatoč fokusu na poslovne pothvate, Meghan i Harry ne zanemaruju svoj humanitarni rad. U veljači su iznenadili javnost nenajavljenim putovanjem u Jordan, gdje su na poziv Svjetske zdravstvene organizacije pružili podršku zdravstvenim inicijativama za sirijske i palestinske izbjeglice. Uz to, njihov medijski angažman se nastavlja kroz produkcijsku kuću Archewell. U siječnju su na Sundance Film Festivalu premijerno prikazali dokumentarac "Cookie Queens", a navodno i dalje razvijaju filmsku adaptaciju romana "Meet Me at the Lake".