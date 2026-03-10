„Projekt Spasitelj” s Ryanom Goslingom u misiji spašavanja čovječanstva stiže u hrvatska kina

Što ako bi sudbina cijelog čovječanstva ovisila o jednom čovjeku, i to profesoru prirodoslovlja koji nikada nije planirao postati heroj? Iz produkcije Amazon MGM Studios stiže Projekt Spasitelj, najiščekivaniji sci-fi spektakl godine temeljen na istoimenom bestseler romanu Andyja Weira, čiji je roman Marsovac osvojio čitatelje i filmsku publiku diljem svijeta. Dugometražni igrani film u domaćim se kinima pretpremijerno prikazuje od 14. ožujka, a donosi spoj spektakularne svemirske avanture i snažne ljudske emocije kroz priču koja istovremeno zabavlja, uzbuđuje i potiče na razmišljanje.

U središtu radnje je Ryland Grace, skromni profesor prirodoslovlja kojeg utjelovljuje Ryan Gosling. On se budi sam na svemirskom brodu, svjetlosnim godinama udaljen od Zemlje, bez ikakvog sjećanja na vlastiti identitet ili razlog zbog kojeg se ondje nalazi. Kako mu se pamćenje postupno vraća, Grace shvaća da je dio očajničke misije: mora riješiti zagonetku tajanstvene tvari koja uzrokuje postupno gašenje Sunca i prijeti potpunim izumiranjem života na Zemlji. Kao jedini preživjeli član posade, suočen je s nemogućim izborima, ograničenim resursima i sviješću da povratak kući možda nije opcija.

Bez sigurnosti da će se ikada vratiti na Zemlju, te suočen s golemom odgovornošću za sudbinu čovječanstva, Grace se oslanja na znanstveno znanje, kreativno razmišljanje i nekonvencionalne ideje. Film pritom nadilazi okvire klasičnog svemirskog trilera. Naime, njegova emocionalna okosnica leži u neočekivanom savezništvu i prijateljstvu koje se razvija u potpunoj izolaciji, naglašavajući temeljne teme suradnje, empatije i povjerenja.

Ostvarenje je režijski pothvat renomiranog autorskog i producentskog tandema Phila Lorda i Christophera Millera, poznatog po originalnom pristupu žanrovskom filmu i sposobnosti da spoji inteligentan humor, emociju i vizualnu raskoš. Publika ih pamti po globalnim hitovima poput Spider-Man: Novi svijet (2018), nagrađenog Oscarom za najbolji animirani film, kao i po uspješnicama 21 Jump Street (2012) te LEGO film (2014), kojima su redefinirali suvremenu blockbuster zabavu. Scenarij potpisuje Drew Goddard, nominiran za Oscara za adaptaciju filma Marsovac (2015). Osim u glavnoj ulozi, kao producent se pojavljuje i Ryan Gosling, dobitnik Zlatnog globusa i višestruki kandidat za Oscara, prepoznat po snažnim i nijansiranim izvedbama u filmovima poput Vožnja (2011) i La La Land (2016). Uz Goslinga, u filmu glume i cijenjena njemačka glumica Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub i Lionel Boyce.

Projekt Spasitelj tematski se bavi pitanjima opstanka te granicama znanosti, ljudske otpornosti i kolektivne odgovornosti za budućnost planeta. Istovremeno funkcionira kao napeta znanstveno-fantastična avantura i meditacija koja poziva na razmišljanje o ulozi pojedinca u globalnim izazovima. Pored toga, film slavi suradnju i znanstvenu znatiželju te podsjeća da se najveći proboji često rađaju iz hrabrosti da se razmišlja drugačije.

Hrvatski distributer filma je Jučer. Ulaznice za film već su u prodaji, a publika će pretpremijerno moći uživati u premium formatima IMAX, ScreenX i 4DX od 14. ožujka, dok redovna kino-distribucija počinje 19. ožujka.