Preminuo član kultne rock grupe, njegov je zvuk prepoznatljiv na brojnim hitovima

Francis Buchholz, basist koji je definirao zvuk Scorpionsa tijekom njihovog zlatnog doba, preminuo je u četvrtak, 22. siječnja. Njegova obitelj oglasila se dirljivom objavom na društvenim mrežama, potvrdivši da je preminuo u 72. godini. "S ogromnom tugom i teška srca dijelimo vijest da nas je naš voljeni Francis jučer napustio nakon privatne borbe s karcinomom. Otišao je s ovoga svijeta mirno, okružen ljubavlju. Naša srca su slomljena", poručili su. U izjavi su istaknuli kako su tijekom cijele njegove borbe bili uz njega, suočavajući se sa svakim izazovom kao obitelj, točno onako kako ih je on učio.

U emotivnoj poruci obitelj se zahvalila i njegovim obožavateljima diljem svijeta na nepokolebljivoj odanosti, ljubavi i vjeri koju su mu pružali tijekom njegove nevjerojatne karijere. "Dali ste mu svijet, a on vam je zauzvrat dao svoju glazbu. Iako su žice utihnule, njegova duša ostaje u svakoj noti koju je odsvirao i u svakom životu koji je dotaknuo", stoji u priopćenju koje potpisuju njegova supruga Hella te njihova djeca. Buchholz je iza sebe ostavio suprugu, sina i kćeri blizanke, koji su bili uz njega do samog kraja.

Od svog prijatelja i dugogodišnjeg kolege oprostili su se i članovi Scorpionsa. Na službenoj stranici benda objavili su izjavu u kojoj izražavaju duboku tugu zbog gubitka. "Upravo smo primili vrlo tužnu vijest da je naš dugogodišnji prijatelj i basist, Francis Buchholz, preminuo. Njegovo nasljeđe s bendom živjet će vječno i uvijek ćemo se sjećati mnogih dobrih trenutaka koje smo proveli zajedno. Naša srca su uz Hellu, njegovu obitelj i prijatelje. Počivaj u miru, Francis", napisali su. Sućut je izrazio i Uli Jon Roth, gitarist s kojim je Buchholz svirao u bendu Dawn Road prije nego što su se obojica pridružili Scorpionsima, opisavši ga kao dragog prijatelja.

Buchholz je bio član Scorpionsa od 1973. do 1992. godine, u razdoblju koje se smatra komercijalnim i kreativnim vrhuncem benda. Njegove bas dionice, opisane kao "čvrste poput kamena" i "ukusno tutnjajuće", temelj su nekih od najvećih rock himni svih vremena. Svirao je na dvanaest albuma, uključujući kultne naslove kao što su Lovedrive (1979.), Blackout (1982.), Love at First Sting (1984.) i Crazy World (1990.). Njegov bas čuje se u bezvremenskim hitovima poput "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You", "No One Like You", "Big City Nights" i, naravno, baladi "Wind of Change", koja je postala simbolom pada Željezne zavjese.

Francis Buchholz rođen je 19. veljače 1954. u Hannoveru, a prije nego što se u potpunosti posvetio glazbi, studirao je strojarstvo na Sveučilištu u Hannoveru. Njegov poslovni duh očitovao se i 1978. godine kada je osnovao tvrtku Rocksound, specijaliziranu za iznajmljivanje razglasa i scenske rasvjete, koja je osiguravala posao tehničarima Scorpionsa izvan turneja. Nakon odlaska iz benda 1992. godine zbog neslaganja s menadžmentom, nije napustio glazbu. Surađivao je s bivšim kolegama, ponajviše s gitaristom Michaelom Schenkerom u njegovom projektu Michael Schenker's Temple of Rock, a svirao je i u bendovima Dreamtide i Phantom V. Svoje znanje sažeo je i u instruktorskoj knjizi za bas gitaru Bass Magic, objavljenoj 1996. godine.

U jednom kasnijem intervjuu, s ponosom se prisjetio nastupa benda na US Festivalu 1983. godine, istaknuvši kako je, gledajući snimku godinama kasnije, shvatio da je svoje dionice odsvirao točno onako kako je trebalo. "Osjetio sam pozitivnu snagu koja je izbijala iz nas tih dana, jedinstvo koje smo stvarali na pozornici. Vidjeti to na televiziji bio je trenutak ponosa za mene nakon svih tih godina", rekao je. Upravo to jedinstvo i snaga ostaju trajno zabilježeni u glazbi koju je stvarao, a koja će nastaviti odjekivati generacijama koje dolaze.