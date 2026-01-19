Naši Portali
VIDEO Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika

VL
Autor
Vecernji.hr
19.01.2026.
u 16:42

Pjevačica je u nedjelju otišla na misu u lokalnu crkvu, a ono što je započelo kao miran odlazak na bogoslužje pretvorilo se u spontani glazbeni trenutak

Pjevačica Nina Badrić siječanj provodi na odmoru, a kao svoju destinaciju odabrala je karipski otok Anguillu na kojem uživa u suncu i moru daleko od zimske hladnoće. Nina se s odmora javila već nekoliko puta, a sada je pokazala i da je uz sunčanje otišla i na misu, kako bi održala svoj duhovni mir. Naime, Nina je doživjela poseban trenutak kada je zapjevala u crkvi gdje je misu služio svećenik iz Hrvatske.

Pjevačica je u nedjelju otišla na misu u lokalnu crkvu, a ono što je započelo kao miran odlazak na bogoslužje pretvorilo se u spontani glazbeni trenutak. Kako je otkrila u objavi, Nina je na misi susrela mons. Matiju Matičića, svećenika iz Hrvatske, a atmosfera ju je potaknula da spontano zapjeva pjesmu "Goodness of God". Snimke i fotografije iz crkve prikazuju Ninu kako stoji uz klavir, pjeva pred okupljenim vjernicima i uživa u trenutku ispunjenom emocijama, vjerom i glazbom. "Kad na otoku nađeš crkvu i odeš na nedjeljnu misu. Kad na misi sretneš svećenika iz Hrvatske. Kad na misi spontano zapjevaš "Goodness of God". Nemam pojma što je bilo 2016., ali znam da je danas, 18. siječnja 2026., za mene savršen dan", napisala je Nina uz objavu, osvrnuvši se i na novi trend dijeljenja uspomena iz 2016. godine.

Ovaj spontani nastup oduševio je i njezine pratitelje i prijatelje. "Bože kako divno. Nisam katoličke vjeroispovijesti, ali ovo ima posebnu čar i ljepotu", "Kakva sreća za ove vjernike i hvala što se snimilo i da i mi možemo uživati u tom malom komadiću te mise... Hvala Nina na dijelenju", "Pravi doživljaj u neobičnom sakralnom prostoru, s Njim zajedno u molitvi", "Wow kakva žena, kakva energija", "On uz tebe, ti u Njegovom srcu ..Vi s nama u svakom trenutku", napisali su joj pratitelji na Instagramu.

Njezin nastup dočekan je s osmijesima i pažnjom okupljenih, a cijeli prizor odiše toplinom i jednostavnom radošću. Nina je još jednom pokazala da glazba za nju nema granica – ni pozornice – te da najljepši trenuci često nastanu upravo onda kada su potpuno spontani.

Podsjetimo, Nina se s odmora javila i prije nekoliko dana kada je objavila fotografiju na kojoj samouvjereno šeće pješčanom plažom odjevena u elegantni jednodijelni kupaći kostim leopard uzorka. Uz preplanuli ten, sunčane naočale i slamnati šešir u ruci, Nina je izgledala poput prave holivudske zvijezde. U pozadini se vidi tirkizno more i palme, prizor koji dočarava pravi tropski raj. Svoju objavu popratila je duhovitim opisom, citirajući poznatog voditelja Roberta Knjaza: "Kako kaže @knjazrobert Badrić u badić!", čime je još jednom pokazala svoj vedar duh.

