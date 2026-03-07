Naši Portali
POZNATI GLUMAC

FOTO Čombe kao tata: Novom objavom s preslatkom kćerkicom nasmijao sve: 'Trepni dvaput ako si otet!'

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 07:00

Njegova kći odlučila je malo se poigrati s tatinim izgledom – po cijelom mu je licu zalijepila šarene naljepnice

Bosanskohercegovački glumac Miraj Grbić, kojeg publika i danas pamti kao legendarnog Čombeta iz serije ''Lud, zbunjen, normalan'', već više od desetljeća uspješno gradi karijeru u Hollywoodu. Osim karijere, Miraj je u Americi pronašao i obiteljsku sreću. Glumac je od 2008. godine u braku s hrvatskom kolegicom Marijom Omaljev-Grbić, a par je 2013. godine donio veliku životnu odluku i preselio u Los Angeles. U listopadu 2021. godine dobili su kćerkicu Billie, a u prosincu 2023. njihova obitelj postala je bogatija za još jednog člana – sinčića Rivera. Iako privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, Miraj s vremena na vrijeme razveseli pratitelje na društvenim mrežama simpatičnim obiteljskim trenucima. Ovoga puta podijelio je fotografiju koja je mnoge iskreno nasmijala.

Naime, njegova kći odlučila je malo se poigrati s tatinim izgledom – po cijelom mu je licu zalijepila šarene naljepnice. Glumac je uz fotografiju kratko i duhovito napisao: ''SOS'', jasno dajući do znanja tko u tom trenutku vodi glavnu riječ u kući. Prizor je izazvao brojne reakcije i komentare pratitelja. ''Sve je to za ljude!'', ''Trajlabe trajlabe'', ''Da, da, u SOS-u si'', ''Divni ste'', ''Trepni dvaput ako si otet!'', ''To je ljubav'', ''A jao čovječe, vidi princeze'', pišu mu pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, Miraj na društvenim je mrežama često objavi obiteljske trenutke, a i nakon rođenja sina pohvalio se pratiteljima. Na Instagramu omiljeni glumac i njegova supruga pozirali su sa svoje dvoje dječice, novorođenim sinčićem Riverom i kćerkicom Billie. - Moja banda - napisao je Grbić u opisu fotografije. Na fotografiji se posebno ističe široki osmijeh male mezimice dok njezin mlađi brat u rukama drži dječju igračku, a na slici im društvo prave ponosni roditelji.

Lijepa supruga Marija javila se u komentarima objave primjedbom na vlastiti izgled: - Joj vidi mi frizure - napisala je, no ubrzo su je demantirali pratitelji: - "Prelijepa si, a frizuri što fali? Kad je neko lijep, lijep je uvijek. Svi ste famozni", "Sve se mame vide u tebi... ne brini. Mi smo tim messy hair bun!" - pisali su 41-godišnjoj glumici. Naravno, najviše komplimenata dobila je kompletna obitelj: - Predivni ste. Čombrero, Barbie i dva njihova mala anđela", "Divni ste", "Vidi malog Čombeta ljepotana" - neki su od komentara. 
Miraj u Americi gradi svoju karijeru, a dosad se može pohvaliti televizijskim ulogama u popularnim serijama 'American Horror Story' i 'S.W.A.T' te epizodnom ulogom u jednom od najboljih akcijskih serijala 'Nemoguća misija', u kojem je kadar dijelio s filmskom megazvijezdom Tomom Cruiseom.

